https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/turkiye-cezayirli-kuyumcunun-makatina-sakladigi-144-bin-euro-icin-tazminat-ve-faiz-odeyecek-1097536081.html

Türkiye, Cezayirli kuyumcunun makatına sakladığı 144 bin Euro için tazminat ve faiz ödeyecek

Türkiye, Cezayirli kuyumcunun makatına sakladığı 144 bin Euro için tazminat ve faiz ödeyecek

Sputnik Türkiye

Cezayir'den çıkarken makatına jelatine sardığı 144 bin Euro'yu gizleyen Cezayirli kuyumcu, Türkiye'de yakalanınca davalık olmuştu. Paranın zarar gördüğünü... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:58+0300

2025-07-02T17:58+0300

2025-07-02T18:08+0300

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Cezayirli kuyumcu 8 yıl önce makatına gizleyerek Türkiye'ye 144 bin Euro para soktu. Ülkesinde '7 bin 500 Euro'dan fazla para için bildirim yapma zorunluluğu' nedeniyle bu yola başvuran kuyumcu, Türkiye'de paraları çıkaramayınca doktorluk oldu. Ameliyat sonrasında durumun polise haber verilmesiyle birlikte soruşturma başlatıldı. Soruşturmada takipsizlik kararı verilince paralar iade edildi. Ama paraların 'tahrif' edildiğini görünce dava açan kuyumcuyu Yargıtay haklı buldu. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak 'Güvenlik gerekçesiyle yapılan müdahalelerden doğan zararın devlet tarafından karşılanması gerektiği' belirterek, tazminatın ve yasal faizin ödenmesi gerektiğine karar verdi. 144 bin Euro özel bölgesine doktor yardımıyla yerleştirildiSabah'ın haberine göre Türk yargı tarihine geçecek nitelikteki davanın süreci 2017 yılında başladı. Sık sık Türkiye'ye gelerek altın ve tekstil ürünleri satın alan Cezayirli kuyumcu Salah Mennaoui, ülkesinde, "7 bin 500 Euro’dan fazla para için bildirim yapma zorunluluğu" bulunduğu için 2017 yılında jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 Eurodan oluşan toplam 144 bin euro nakit parayı doktor yardımıyla özel bölgesine yerleştirerek Türkiye'ye geldi. Çıkaramayınca hastanelik olduMennaoui, Fatih'teki otele giriş yaptıktan sonra parayı doğal yollardan çıkaramaması üzerine Bakırköy'deki özel bir hastaneye gitti. Mennaoui'nin vücudundan cerrahi müdahale ile kendi rızası doğrultusunda tam 144 bin 200 euro çıkarıldı. Mennaoui'nin özel bölgesinde jelatine sarılmış rulolar halinde paraya ulaşan doktorlar polise ihbarda bulundu, Mennaoui gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Paralara da el konuldu. Soruşturma sonucunda yurt dışında para getirmenin yasak olmadığının değerlendirilmesiyle dosyada takipsizlik kararı verildi ve paralar da üç yıl sonra Cezayirli kuyumcuya iade edildi. Faizden mahrum kaldım diyerek dava açtıAma büyük sorun buradan sonra başladı. Çünkü paralar turistin vücudundan çıkarıldığı için kanlı ve tahrif edilmişti. Ayrıca paralar, el konulduğu 3 yıl boyunca işletilecek yasal faizden de mahrum bırakılmıştı. Mennaoui, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na karşı 500 bin lira el koyma nedeniyle 100 bin lira da manevi tazminat ödenmesi için dava açtı.Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, "paraların zarar görmesinde davacının kendi kusuru bulunduğu" gerekçesiyle tazminat talebini reddetti. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından da onandı.Yargıtay : Paraları devlet ödesin Dava dosyası Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını düzelterek bozdu ve davacının uğradığı zararın tazmin edilmesine hükmetti. Kararda, güvenlik gerekçesiyle yapılan müdahalelerden doğan zararın devlet tarafından karşılanması gerektiği belirtildi.Türkiye'ye sıra dışı bir yöntemle para sokan bir turistin açtığı davada nihai karar verildi. Yargıtay, devletin, paraların fiziksel durumundan doğan zararı ödemesi gerektiğine hükmetti. Toplam 600 bin liralık tazminatın ve paraların el konulduğu süre zarfındaki işletilmesi gereken yasal faizin, bilirkişi tarafından hesaplanarak Mennaoui'ye ödenmesi gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yargitay-dugun-yapmayan-kocayi-haksiz-buldu-tazminata-mahkum-etti-1097426600.html

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