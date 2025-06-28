https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yargitay-dugun-yapmayan-kocayi-haksiz-buldu-tazminata-mahkum-etti-1097426600.html
Yargıtay 'düğün' yapmayan kocayı haksız buldu: Tazminata mahkum etti
Yargıtay 'düğün' yapmayan kocayı haksız buldu: Tazminata mahkum etti
Sputnik Türkiye
Burdur'da boşanma davasında kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan koca 'tam kusurlu' bulundu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T16:59+0300
2025-06-28T16:59+0300
2025-06-28T16:59+0300
türki̇ye
yargıtay
aile mahkemesi
burdur
düğün
boşanma
boşanma davası
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Burdur'da boşanma davasında, kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan kocayı "tam kusurlu" bulan yerel mahkeme kararını onadı. Koca tazminata mahkum edildi. Çeşitli bahanelerde düğün yapmadıBurdur'da karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, kadın 2021 yılında resmi nikahla evlendiklerini ve düğün tarihinin kararlaştırılmasını istediklerini ancak erkek tarafının çeşitli bahaneler bularak buna yanaşmadığını ifade etti. Gerçek anlamda düğün yaparak aile birliğini oluşturamadıklarını belirten kadın, erkeğin isteği üzerine düğünün iptal edildiğini kaydetti.100 bin lira tazminat istediKocasının çok kıskanç olduğunu, dışarı çıkmasını dahi bahane ederek kendisine hakaretler ettiğini savunan kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına ve 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.Koca suçlamaları reddettiMynet'in haberine göre, koca ise düğün yapmaktan kaçınmadığını ifade ederek, aile hayatı kurabilmek ve bir an önce düğünün olması için elinden geleni yapmasına rağmen karşı tarafın aynı özeni göstermediğini öne sürdü. Koca, 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.Düğün merasimini ağırdan aldıDavaya bakan Bucak 2. Aile Mahkemesi, düğün ve evlilik kararında belirleyici konumda olduğuna işaret ettiği erkeği, düğün merasimini ağırdan alması ve kıskanç hareketlerde bulunması nedeniyle "tam kusurlu" bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Yargıtay kararı onadıKarara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti. Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.
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yargıtay, aile mahkemesi, burdur, düğün, boşanma, boşanma davası
yargıtay, aile mahkemesi, burdur, düğün, boşanma, boşanma davası
Yargıtay 'düğün' yapmayan kocayı haksız buldu: Tazminata mahkum etti
Burdur'da boşanma davasında kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan koca 'tam kusurlu' bulundu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Burdur'da boşanma davasında, kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan kocayı "tam kusurlu" bulan yerel mahkeme kararını onadı. Koca tazminata mahkum edildi.
Çeşitli bahanelerde düğün yapmadı
Burdur'da karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, kadın 2021 yılında resmi nikahla evlendiklerini ve düğün tarihinin kararlaştırılmasını istediklerini ancak erkek tarafının çeşitli bahaneler bularak buna yanaşmadığını ifade etti. Gerçek anlamda düğün yaparak aile birliğini oluşturamadıklarını belirten kadın, erkeğin isteği üzerine düğünün iptal edildiğini kaydetti.
100 bin lira tazminat istedi
Kocasının çok kıskanç olduğunu, dışarı çıkmasını dahi bahane ederek kendisine hakaretler ettiğini savunan kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına ve 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.
Koca suçlamaları reddetti
Mynet'in haberine göre, koca ise düğün yapmaktan kaçınmadığını ifade ederek, aile hayatı kurabilmek ve bir an önce düğünün olması için elinden geleni yapmasına rağmen karşı tarafın aynı özeni göstermediğini öne sürdü. Koca, 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.
Düğün merasimini ağırdan aldı
Davaya bakan Bucak 2. Aile Mahkemesi, düğün ve evlilik kararında belirleyici konumda olduğuna işaret ettiği erkeği, düğün merasimini ağırdan alması ve kıskanç hareketlerde bulunması nedeniyle "tam kusurlu" bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti. Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.