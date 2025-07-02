Saraçhane'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi' düzenlendi
02:27 02.07.2025 (güncellendi: 02:52 02.07.2025)
Saraçhane'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi' düzenlendi
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de bir miting düzenlendi. CHP lideri Özel'in konuşma yaptığı mitingde İmamoğlu'nun mektubu okundu. CHP'ye geri dönen Muharrem İnce de mitinge katılarak kalabalığı selamladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya miting sonrası 42 kişinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde büyük bir kalabalığın katıldığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart'tan sonra 30'uncu mitingi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, Saraçhane'deki İBB binasının tarihi miras olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada başkanlık yaptığını söyleyerek şunları dile getirdi:
"Bir gün evine, eşinin, evladının yanında kapısına polis dayanmadı. Tutuksuz yargılandı. Ancak bugün kendisine yapılmayan her şeyi rakibine, rakibinin ailesine, sevdiklerine yapıyor. İmamoğlu halihazırda bu belediyenin seçilmiş başkanıdır. Tutuklu olduğu için yerine geçici olarak başkan vekili seçilmiştir. Ancak onun resmini belediyeden, ismini billboardlardan, sesini metro istasyonlarından kaldırmaya çalışıyorlar."
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili de konuşan CHP lideri "Maalesef hukuksuzluğu bugün de İzmir'e sıçrattılar. 100 kara günü anlatacağımız bugün yine bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler. Erdoğan, daha 5 gün önce başka şehirlere de sıçrayacağını söylüyordu. Sanıyorsun ki İzmir'de bir iş yaparak mücadelemizi İstanbul'da zora sokacaksın. Bir yerde, iki yerde, on yerde değil, bin yerde operasyon yapsan bin kere direneceğiz" dedi.
Özgür Özel, doğalgaza yapılan son zammı eleştirerek, geçen ay 2 bin lira gelen doğalgaz faturasının bu ay 2 bin 500 lira geleceğini belirtti.
'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum'
Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yargılamaların TRT'den canlı yayınlanması isteğini yineledi ve şunları söyledi:
"Artık birlik, beraberlik, zenginlik için adalet istiyoruz. 'Hak, hukuk, adalet.' diyoruz. Bir yanda Türkiye'nin görmediği mitingleri yaparken, diğer yandan dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz. Sizlerin emeği, gayretiyle imza sayımız 20 milyonu geçti. Erdoğan'a seslenmek istiyoruz; adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum."
Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan otobüsün üzerinden mitinge katılanları selamladı.
Resmi bir ziyaret için yurt dışında bulunduğu için katılım sağlayamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mesajı okundu.
19 Mart protestoları ile tanınan Pikachu da Saraçhane’ye, CHP Gençlik Kolları’nın Vatan Caddesi’nden başlattığı 'Gençlik Korteji'yle birlikte giriş yaptı.
Miting sonrası müdahale
Mitingin ardından bir grup, slogan atarak Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, grupla konuşarak dağılmalarını istedi.Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.
Yerlikaya: 42 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiğini belirttiği 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin tepki geldi.
Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi 'siyasi muhalefet' saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır."
Altun: Darbe planı', 'cunta', 'komplo' gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır
İBB'ye ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünü belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Devam eden bu hukuki sürece yönelik 'darbe planı', 'cunta', 'komplo' gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan 'kayyım listeleri hazırlandı' şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir. Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır."