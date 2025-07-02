https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sarachanede-millet-iradesine-sahip-cikiyor-100-gun-mitingi-duzenlendi-1097506667.html

Saraçhane'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi' düzenlendi

Saraçhane'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi' düzenlendi

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de bir miting düzenlendi. CHP lideri Özel'in konuşma yaptığı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T02:27+0300

2025-07-02T02:27+0300

2025-07-02T02:52+0300

saraçhane

haberler

ekrem i̇mamoğlu

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

muharrem i̇nce

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İstanbul Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde büyük bir kalabalığın katıldığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart'tan sonra 30'uncu mitingi gerçekleştirdiklerini belirtti.Otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, Saraçhane'deki İBB binasının tarihi miras olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada başkanlık yaptığını söyleyerek şunları dile getirdi:İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili de konuşan CHP lideri "Maalesef hukuksuzluğu bugün de İzmir'e sıçrattılar. 100 kara günü anlatacağımız bugün yine bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler. Erdoğan, daha 5 gün önce başka şehirlere de sıçrayacağını söylüyordu. Sanıyorsun ki İzmir'de bir iş yaparak mücadelemizi İstanbul'da zora sokacaksın. Bir yerde, iki yerde, on yerde değil, bin yerde operasyon yapsan bin kere direneceğiz" dedi.Özgür Özel, doğalgaza yapılan son zammı eleştirerek, geçen ay 2 bin lira gelen doğalgaz faturasının bu ay 2 bin 500 lira geleceğini belirtti.'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum'Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yargılamaların TRT'den canlı yayınlanması isteğini yineledi ve şunları söyledi:Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan otobüsün üzerinden mitinge katılanları selamladı.Resmi bir ziyaret için yurt dışında bulunduğu için katılım sağlayamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mesajı okundu. 19 Mart protestoları ile tanınan Pikachu da Saraçhane’ye, CHP Gençlik Kolları’nın Vatan Caddesi’nden başlattığı 'Gençlik Korteji'yle birlikte giriş yaptı. Miting sonrası müdahaleMitingin ardından bir grup, slogan atarak Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, grupla konuşarak dağılmalarını istedi.Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.Yerlikaya: 42 kişi hakkında adli işlem başlatıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiğini belirttiği 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladıBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin tepki geldi.Altun, şunları kaydetti:Altun: Darbe planı', 'cunta', 'komplo' gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdırİBB'ye ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünü belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cumhurbaskani-erdogan-yerlikayanin-konusmasi-uzadigi-icin-toplantidan-ayrildi-iddiasina-diplomatik-1097505606.html

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saraçhane, haberler, ekrem i̇mamoğlu, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), muharrem i̇nce, ali yerlikaya, fahrettin altun