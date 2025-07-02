'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücreti solladı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
EKSEN
Ortadoğu'da İbrahim Anlaşmaları gündemi
16:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Refik Halit’ten Reşat Nuri’ye: Hayatın deyimleşen yanılgısı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:16
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Denizlerde bağımsızlığın adı: Kabotaj Bayramı
18:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Konukman: 'Meclis acilen maaşlar ile ilgili araştırma komisyonu kurmalı'
19:34
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cumhurbaskani-erdogan-yerlikayanin-konusmasi-uzadigi-icin-toplantidan-ayrildi-iddiasina-diplomatik-1097505606.html
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı yönündeki... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:21+0300
recep tayyip erdoğan
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097120414_0:175:2771:1733_1920x0_80_0_0_55a6607473fd0a84f97ec94f89d5c768.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını değerlendirdi. İddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Erdoğan 1 Temmuz Salı günü AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu programda 'Trafik Güvenliği' konulu bir sunum gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mit-baskani-kalin-irakta-temaslarda-bulundu-masada-terorsuz-turkiye-sureci-ele-alindi-1097504569.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097120414_113:0:2657:1908_1920x0_80_0_0_df99cb90690f1ed8a005be882d974ea1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, dezenformasyonla mücadele merkezi, ali yerlikaya
recep tayyip erdoğan, dezenformasyonla mücadele merkezi, ali yerlikaya

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı

00:18 02.07.2025 (güncellendi: 00:21 02.07.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
Abone ol
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Buna göre Erdoğan'ın salondan ayrılma sebebinin diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği resmi görüşme olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını değerlendirdi.
İddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir."
Erdoğan 1 Temmuz Salı günü AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu programda 'Trafik Güvenliği' konulu bir sunum gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşması etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
TÜRKİYE
MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
Dün, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала