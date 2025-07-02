https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cumhurbaskani-erdogan-yerlikayanin-konusmasi-uzadigi-icin-toplantidan-ayrildi-iddiasina-diplomatik-1097505606.html
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı yönündeki... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:21+0300
recep tayyip erdoğan
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
ali yerlikaya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını değerlendirdi. İddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Erdoğan 1 Temmuz Salı günü AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu programda 'Trafik Güvenliği' konulu bir sunum gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mit-baskani-kalin-irakta-temaslarda-bulundu-masada-terorsuz-turkiye-sureci-ele-alindi-1097504569.html
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recep tayyip erdoğan, dezenformasyonla mücadele merkezi, ali yerlikaya
recep tayyip erdoğan, dezenformasyonla mücadele merkezi, ali yerlikaya
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı' iddiasına 'diplomatik takvim' yanıtı
00:18 02.07.2025 (güncellendi: 00:21 02.07.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Buna göre Erdoğan'ın salondan ayrılma sebebinin diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği resmi görüşme olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını değerlendirdi.
İddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir."
Erdoğan 1 Temmuz Salı günü AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu programda 'Trafik Güvenliği' konulu bir sunum gerçekleştirmişti.