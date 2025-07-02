https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/leman-dergisi-yoneticilerine-mali-sorusturma-da-baslatildi-1097521815.html

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma da başlatıldı

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma da başlatıldı

Sputnik Türkiye

Leman Dergisi’nde yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in çizildiği iddiasına tepkiler gelmeye devam ederken mizah dergisine mali soruşturma da başlatıldı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T12:29+0300

2025-07-02T12:29+0300

2025-07-02T12:36+0300

türki̇ye

leman

hazreti muhammed

cumhuriyet başsavcılığı

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Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımladığı Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu karikatürün yayımı üzerine re'sen ceza soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında karikatürün çizerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.4 şüpheli gözaltına alındıSoruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet güçleri, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geriye kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Başsavcılık, kamuoyunda infial yaratan içerikle ilgili sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.Dergiye mali soruşturma başlatıldıBugün ise dosyada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında mali bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dergi yöneticilerinin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/erdogan-yaz-donemini-muhalefetle-aramizdaki-farki-acmak-icin-kullanacagiz-1097496645.html

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