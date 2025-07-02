https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/gayrimenkul-sektorunun-onemli-isimlerindendi-fi-yapinin-iflasi-resmen-aciklandi-1097515615.html

Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerindendi: Fİ Yapı'nın iflası resmen açıklandı

Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerindendi: Fİ Yapı'nın iflası resmen açıklandı

Sputnik Türkiye

Gayrimenkul sektörünün önemli şirketleri arasına giren Fİ Yapı'nın iflası resmen açıklandı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına şirketin itiraz... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T10:52+0300

2025-07-02T10:52+0300

2025-07-02T10:52+0300

ekonomi̇

fikret i̇nan

fi yapı

tmsf

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Türkiye'nin bir dönem en çok konuşulan inşaat şirketlerinden biri olan Fi Yapı İnşaat'la ilgili mahkeme 'iflas' kararı verdi. Şirketten daire satın alan iki kişinin açtığı dava sonrasında verilen karara itiraz edileceği belirtilirken, şirketin teslim etmesi gereken 4 bin kadar daire ve dükkânı bulunuyor. Beşiktaş Stadyumu'na bir dönem adını vermiştiHalk TV'nin haberine göre, gayrimenkul sektöründe hareketliliğin güçlü olduğu 2000’li yılların ortasında öne çıkan firmalarından biri olan ve bir dönem Beşiktaş Stadyumuna da adını veren Fi Yapı'nın iflası resmen açıklandı. Uzun bir süre, yarım kalan projelerini tamamlamaya çalışan şirket, 15 Temmuz sonrasında zor günler yaşamıştı. Şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı; Fi Yapı da TMSF denetimine geçti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada İnan beraat etti, şirket de 2022’de kendisine iade edildi.Daire alan iki kişi iflas davası açtıBinlerce daire ve dükkânın olduğu Fi Side projesinin tamamlanması için bir dizi arayış ve inşaat şirketi ile görüşme yürütülürken, geçen 5 Şubat günü kritik bir dava açıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davayı, şirketten daire alan Suna Göksu ile Tuncay Zaptiye açtı. İflas istemli davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi. Fi Yapı AŞ adına mahkemeye sunulan savunmada ise özetle “Müvekkil şirket, huzurdaki davacılar dışında birçok müşterisi ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladı. Müvekkil şirket, söz konusu projelere başlayarak yüzde 60 aşamasına getirdi. Bir takım kurum ve kuruluşlar tarafından müvekkil şirketin inşai faaliyetler gerçekleştirmesi engellendi. Şirket borca batık değil, faaliyetlerine de devam ediyor” denildi.Mahkeme kararını açıkladıMahkeme, geçen 12 Haziran günü, bugüne değin binlerce daire ve dükkân inşa eden Fi Yapı AŞ’nin iflasına karar verdi. İflas kararına, şirket avukatları itiraz etti.

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fikret i̇nan, fi yapı, tmsf, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu