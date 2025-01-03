https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yakinlari-diddy-hakkinda-bilinmeyenleri-anlatti-her-seyden-pacayi-kurtarabilir-1092320750.html

Yakınları 'Diddy' hakkında bilinmeyenleri anlattı: 'Her şeyden paçayı kurtarabilir'

Yakınları 'Diddy' hakkında bilinmeyenleri anlattı: 'Her şeyden paçayı kurtarabilir'

Sputnik Türkiye

ABD'nin ünlü hip-hop şarkıcısı Sean Combs, P. Diddy, hakkında yeni bir belgesel yayınlanacak. Ünlü şarkıcının yakın çevresindekilerle röportajları içeren... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T13:22+0300

2025-01-03T13:22+0300

2025-01-03T13:23+0300

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p. diddy

dava

belgesel

mtv video müzik ödülleri

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ABD'nin ünlü hip-hop şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs hakkında bilinmeyenlerin yakın çevresi tarafından anlatıldığı belgesel tamamlandı. Hakkında 20'den fazla dava açılan ve cinsel istismarda dahil olmak üzere birçok suçlaması bulunan Diddy, mahkeme sonuçlanana kadar Brooklyn'de bir hapishanede tutuluyor.Perşembe günü gösterime giren belgesel fragmanında ünlü şarkıcının arkadaşı, makyaj artisti, yapımcısı, koruması gibi yakın çevresinden isimlerle röportajlar yapıldığı aktarılıyor. Diddy hakkında 20'den fazla cinsel saldırı ve darp, seks ticareti gibi suçlamalarla dava açıldı.'Making of a Bad Boy' isimli belgesel, Combs'un yıllar içinde çalıştığı ortaklarıyla röportajlar içerecek. Combs'a yöneltilen iddialar arasında, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nin after partisinde 13 yaşındaki bir kıza ve 2005 yılında 10 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı davalar da bulunuyor. Hakkında son açılan davada, ünlü şarkıcı 3 adama tecavüzle suçlanmıştı.Diddy, Eylül 2024'te Manhattan'da tutuklanmasının ardından haraç kesme, seks ticareti ve fuhuşa zorlamakla suçlandı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden şarkıcı, Brooklyn'de gözaltında tutulmaya devam ediyor. Davası 5 Mayıs'ta görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/pdiddy-cinsel-saldiri-davalari-artmaya-devam-ediyor-sarkici-3-adama-tecavuzle-suclandi-1091486342.html

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abd, brooklyn, sean combs, p. diddy, dava, belgesel, mtv video müzik ödülleri