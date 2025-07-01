https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mit-baskani-kalin-irakta-temaslarda-bulundu-masada-terorsuz-turkiye-sureci-ele-alindi-1097504569.html
MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Irak’ın kuzeyindeki Erbil’i ziyaret etti. Kalın, IKBY yetkilileriyle yaptığı... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T22:11+0300
2025-07-01T22:11+0300
2025-07-01T22:11+0300
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irak türkmen cephesi (itc)
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ypg/pkk
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de IKBY yetkilileriyle gündemdeki konular hakkında temaslarda bulundu.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.Görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki güvenlik dengeleri, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi ve bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.Ziyaret kapsamında Türkmenlerin güvenliği ve Irak’taki siyasi süreçlerdeki rolleri de detaylı olarak ele alındı. Türkiye’nin, Irak’taki Türkmen toplumuna olan desteği bir kez daha vurgulanırken, onların haklarının korunması ve temsiliyetlerinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılık ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/mit-baskani-ibrahim-kalin-samda-kalin-ve-turk-heyeti-colani-ile-gorustu--1093067428.html
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i̇rak
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türkiye, i̇rak, irak türkmen cephesi (itc), kuzey irak, irak meclisi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
türkiye, i̇rak, irak türkmen cephesi (itc), kuzey irak, irak meclisi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Irak’ın kuzeyindeki Erbil’i ziyaret etti. Kalın, IKBY yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bölgesel barış, terörle mücadele ve Türkmenlerin durumu gibi başlıkları ele aldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de IKBY yetkilileriyle gündemdeki konular hakkında temaslarda bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki güvenlik dengeleri, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi ve bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.
Ziyaret kapsamında Türkmenlerin güvenliği ve Irak’taki siyasi süreçlerdeki rolleri de detaylı olarak ele alındı. Türkiye’nin, Irak’taki Türkmen toplumuna olan desteği bir kez daha vurgulanırken, onların haklarının korunması ve temsiliyetlerinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılık ifade edildi.