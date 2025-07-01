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MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Irak’ın kuzeyindeki Erbil’i ziyaret etti. Kalın, IKBY yetkilileriyle yaptığı... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de IKBY yetkilileriyle gündemdeki konular hakkında temaslarda bulundu.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.Görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki güvenlik dengeleri, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi ve bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.Ziyaret kapsamında Türkmenlerin güvenliği ve Irak’taki siyasi süreçlerdeki rolleri de detaylı olarak ele alındı. Türkiye’nin, Irak’taki Türkmen toplumuna olan desteği bir kez daha vurgulanırken, onların haklarının korunması ve temsiliyetlerinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılık ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/mit-baskani-ibrahim-kalin-samda-kalin-ve-turk-heyeti-colani-ile-gorustu--1093067428.html
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türkiye, i̇rak, irak türkmen cephesi (itc), kuzey irak, irak meclisi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
türkiye, i̇rak, irak türkmen cephesi (itc), kuzey irak, irak meclisi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu

MİT Başkanı Kalın Irak'ta temaslarda bulundu: Masada 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı

22:11 01.07.2025
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen "lisansüstü öğrenci buluşması" etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşması etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Irak’ın kuzeyindeki Erbil’i ziyaret etti. Kalın, IKBY yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bölgesel barış, terörle mücadele ve Türkmenlerin durumu gibi başlıkları ele aldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de IKBY yetkilileriyle gündemdeki konular hakkında temaslarda bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki güvenlik dengeleri, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi ve bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.
Ziyaret kapsamında Türkmenlerin güvenliği ve Irak’taki siyasi süreçlerdeki rolleri de detaylı olarak ele alındı. Türkiye’nin, Irak’taki Türkmen toplumuna olan desteği bir kez daha vurgulanırken, onların haklarının korunması ve temsiliyetlerinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılık ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
DÜNYA
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü
26 Ocak, 19:58
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