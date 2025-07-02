https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cinli-doktorlardan-bir-ilk-5-bin-km-uzaktaki-hasta-ameliyat-edildi-1097506163.html

Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta ameliyat edildi

Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta ameliyat edildi

Sputnik Türkiye

Çinli doktorlar tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Pekin'deki iki hasta, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T01:02+0300

2025-07-02T01:02+0300

2025-07-02T01:02+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

çin uzay ajansı

bilim

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

bilim kurulu

bilim insanları

bilim insanı

bilim kurgu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097505981_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_5927d8a3687312f7e9aa7d57d080e66c.png

Çinli cerrahlar, 5 bin kilometre uzaklıktaki hastaları uydu destekli robotik sistemle ameliyat etti.Uydu teknolojisi ve robotik cerrahiyi birleştiren ekibin Pekin'deki iki hastayı 5 bin kilometre uzaklıktaki Lhasa'dan başarıyla ameliyat ettiği açıklandı. Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda Apstar-6D uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği belirtildi. Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla başarılı şekilde tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği ifade edildi. Ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı, hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/cinli-bilim-insanlari-bir-ilki-basardi-iki-erkek-fareden-ortak-yavru-fareler-uretti-1097336378.html

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, doktor, uzman doktor, ameliyat