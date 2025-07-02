https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cinli-doktorlardan-bir-ilk-5-bin-km-uzaktaki-hasta-ameliyat-edildi-1097506163.html
Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta ameliyat edildi
Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta ameliyat edildi
Sputnik Türkiye
Çinli doktorlar tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Pekin'deki iki hasta, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T01:02+0300
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Çinli cerrahlar, 5 bin kilometre uzaklıktaki hastaları uydu destekli robotik sistemle ameliyat etti.Uydu teknolojisi ve robotik cerrahiyi birleştiren ekibin Pekin'deki iki hastayı 5 bin kilometre uzaklıktaki Lhasa'dan başarıyla ameliyat ettiği açıklandı. Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda Apstar-6D uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği belirtildi. Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla başarılı şekilde tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği ifade edildi. Ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı, hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/cinli-bilim-insanlari-bir-ilki-basardi-iki-erkek-fareden-ortak-yavru-fareler-uretti-1097336378.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin uzay ajansı, bilim, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, doktor, uzman doktor, ameliyat
Çinli doktorlardan bir ilk: 5 bin km uzaktaki hasta ameliyat edildi
Çinli doktorlar tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Pekin'deki iki hasta, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle başarıyla ameliyat edildi. Profesör Rong Liu liderliğindeki ekip, Apstar-6D uydusunu kullanarak karaciğer kanseri ve hemanjiomlu hastaları komplikasyonsuz tedavi etti.
Çinli cerrahlar, 5 bin kilometre uzaklıktaki hastaları uydu destekli robotik sistemle ameliyat etti.
Uydu teknolojisi ve robotik cerrahiyi birleştiren ekibin Pekin'deki iki hastayı 5 bin kilometre uzaklıktaki Lhasa'dan başarıyla ameliyat ettiği açıklandı. Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda Apstar-6D uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği belirtildi.
Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla başarılı şekilde tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği ifade edildi.
Ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı, hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği açıklandı.