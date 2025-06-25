https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/cinli-bilim-insanlari-bir-ilki-basardi-iki-erkek-fareden-ortak-yavru-fareler-uretti-1097336378.html
Çinli bilim insanları bir ilki başardı: İki erkek fareden ortak yavru fareler üretti
Çinli bilim insanları bir ilki başardı: İki erkek fareden ortak yavru fareler üretti
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Çinli bilim insanları, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardı. Çekirdeği çıkarılmış yumurtaya iki sperm... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T21:38+0300
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Çin’deki araştırmacıların, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardığı açıklandı.Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, çekirdeği çıkarılmış fare yumurtasına iki farklı erkekten alınan sperm hücresinin yerleştirildiği ve 'androjenesis' yöntemiyle embriyo gelişiminin sağlandığı ifade edildi. 259 embriyodan yalnızca ikisinin hayatta kaldığı, bu farelerin ise çiftleşerek yavru sahibi olduğu belirtildi.25 Haziran'da PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlanan makalede bilim insanları "Bu çalışmada, doğurgan androjenetik fareler ürettiğimizi bildiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular, memelilerde tek ebeveynli üremenin önündeki en temel engelin genetik damgalama olduğunu desteklemektedir" dedi.Londra’daki Sainsbury Wellcome Merkezi’nden Christophe Galichet, bu araştırmanın umut verici olduğunu ancak insanlarda uygulanabilirliğini 'düşünülemez' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html
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çin, dna, fare, fareler, doğum, doğum günü, doğum kontrol, doğum oranı, doğum kontrol hapı, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum, doğum kontol, hamile, hamilelik, hamilelik testi
çin, dna, fare, fareler, doğum, doğum günü, doğum kontrol, doğum oranı, doğum kontrol hapı, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum, doğum kontol, hamile, hamilelik, hamilelik testi
Çinli bilim insanları bir ilki başardı: İki erkek fareden ortak yavru fareler üretti
Çinli bilim insanları, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardı. Çekirdeği çıkarılmış yumurtaya iki sperm yerleştirilerek geliştirilen embriyolardan ikisi hayatta kalırken doğurganlık gösterdi.
Çin’deki araştırmacıların, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardığı açıklandı.
Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, çekirdeği çıkarılmış fare yumurtasına iki farklı erkekten alınan sperm hücresinin yerleştirildiği ve 'androjenesis' yöntemiyle embriyo gelişiminin sağlandığı ifade edildi. 259 embriyodan yalnızca ikisinin hayatta kaldığı, bu farelerin ise çiftleşerek yavru sahibi olduğu belirtildi.
25 Haziran'da PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlanan makalede bilim insanları "Bu çalışmada, doğurgan androjenetik fareler ürettiğimizi bildiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular, memelilerde tek ebeveynli üremenin önündeki en temel engelin genetik damgalama olduğunu desteklemektedir" dedi.
Londra’daki Sainsbury Wellcome Merkezi’nden Christophe Galichet, bu araştırmanın umut verici olduğunu ancak insanlarda uygulanabilirliğini 'düşünülemez' olarak nitelendirdi.