https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/cinli-bilim-insanlari-bir-ilki-basardi-iki-erkek-fareden-ortak-yavru-fareler-uretti-1097336378.html

Çinli bilim insanları bir ilki başardı: İki erkek fareden ortak yavru fareler üretti

Çinli bilim insanları bir ilki başardı: İki erkek fareden ortak yavru fareler üretti

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardı. Çekirdeği çıkarılmış yumurtaya iki sperm... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T21:38+0300

2025-06-25T21:38+0300

2025-06-25T21:38+0300

dünya

çin

dna

fare

fareler

doğum

doğum günü

doğum kontrol

doğum oranı

doğum kontrol hapı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097336206_0:79:1536:943_1920x0_80_0_0_50e4d67b1852e2ea8cadcf1c0b48c7cb.png

Çin’deki araştırmacıların, iki erkek fareden alınan genetik materyalle sağlıklı ve doğurgan yavrular üretmeyi başardığı açıklandı.Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, çekirdeği çıkarılmış fare yumurtasına iki farklı erkekten alınan sperm hücresinin yerleştirildiği ve 'androjenesis' yöntemiyle embriyo gelişiminin sağlandığı ifade edildi. 259 embriyodan yalnızca ikisinin hayatta kaldığı, bu farelerin ise çiftleşerek yavru sahibi olduğu belirtildi.25 Haziran'da PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlanan makalede bilim insanları "Bu çalışmada, doğurgan androjenetik fareler ürettiğimizi bildiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular, memelilerde tek ebeveynli üremenin önündeki en temel engelin genetik damgalama olduğunu desteklemektedir" dedi.Londra’daki Sainsbury Wellcome Merkezi’nden Christophe Galichet, bu araştırmanın umut verici olduğunu ancak insanlarda uygulanabilirliğini 'düşünülemez' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, dna, fare, fareler, doğum, doğum günü, doğum kontrol, doğum oranı, doğum kontrol hapı, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum, doğum kontol, hamile, hamilelik, hamilelik testi