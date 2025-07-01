https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-vekil-slutskiy-putin-ve-macron-arasindaki-gorusme-avrupa-diplomasisinin-komadan-cikisinin-bir-1097505477.html
Rus vekil Slutskiy: Putin ve Macron arasındaki görüşme Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti
Rus vekil Slutskiy: Putin ve Macron arasındaki görüşme Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Putin ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesini Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti olarak nitelendirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T23:45+0300
2025-07-01T23:45+0300
2025-07-01T23:43+0300
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti lideri Leonid Slutskiy, Sputnik’eyaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronarasındaki telefon görüşmesinin Avrupa diplomasisinin komadan çıktığının bir işareti olduğunu ve tarafların görüşleri farklı olsa bile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:Tarafların görüşleri farklı olsa bile, sürdürülebilir barış, istikrar ve ortak güvenlik hedeflerine ulaşmak için diyalog sürdürülmesi gerektiğini belirten Slutskiy, bugün bu yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, liderlerin Ukrayna ihtilafı, İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/kremlin-putin-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097503152.html
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leonid slutskiy, vladimir putin, emmanuel macron, rusya, fransa, rusya devlet duması, ukrayna, liberal demokrat parti (ldp), ortadoğu
leonid slutskiy, vladimir putin, emmanuel macron, rusya, fransa, rusya devlet duması, ukrayna, liberal demokrat parti (ldp), ortadoğu
Rus vekil Slutskiy: Putin ve Macron arasındaki görüşme Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti
Rus vekil Leonid Slutskiy, Putin ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesini Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti lideri Leonid Slutskiy, Sputnik’eyaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronarasındaki telefon görüşmesinin Avrupa diplomasisinin komadan çıktığının bir işareti olduğunu ve tarafların görüşleri farklı olsa bile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:
Rusya ve Fransa liderleri arasında üç yıl aradan sonrailk kez gerçekleşen görüşme, Avrupa diplomasisinin komadan çıkmakta olduğunun bir işareti. Temasları kesen Rusya değil, Avrupa şahinleri.
Tarafların görüşleri farklı olsa bile, sürdürülebilir barış, istikrar ve ortak güvenlik hedeflerine ulaşmak için diyalog sürdürülmesi gerektiğini belirten Slutskiy, bugün bu yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
Vladimir Putin, Ukrayna ihtilafına ilişkin Rusya'nın tutumunu bir kez daha ortaya koydu ve tüm argümanları doğrudan Fransa Cumhurbaşkanı'na iletti. Görüşmede sadece Ukrayna değil, Ortadoğu'daki durum da ele alındı. Kremlin'in bildirdiğine göre, kamsamlı ve verimli bir görüşme oldu. Ve bunun nihayet çatışmacı gündemin yerini alması son derece önemlidir.
Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, liderlerin Ukrayna ihtilafı, İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları belirtilmişti.