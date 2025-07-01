https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-vekil-slutskiy-putin-ve-macron-arasindaki-gorusme-avrupa-diplomasisinin-komadan-cikisinin-bir-1097505477.html

Rus vekil Slutskiy: Putin ve Macron arasındaki görüşme Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti

Rus vekil Slutskiy: Putin ve Macron arasındaki görüşme Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti

Sputnik Türkiye

Rus vekil Leonid Slutskiy, Putin ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesini Avrupa diplomasisinin komadan çıkışının bir işareti olarak nitelendirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T23:45+0300

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti lideri Leonid Slutskiy, Sputnik’eyaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronarasındaki telefon görüşmesinin Avrupa diplomasisinin komadan çıktığının bir işareti olduğunu ve tarafların görüşleri farklı olsa bile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:Tarafların görüşleri farklı olsa bile, sürdürülebilir barış, istikrar ve ortak güvenlik hedeflerine ulaşmak için diyalog sürdürülmesi gerektiğini belirten Slutskiy, bugün bu yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, liderlerin Ukrayna ihtilafı, İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/kremlin-putin-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097503152.html

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leonid slutskiy, vladimir putin, emmanuel macron, rusya, fransa, rusya devlet duması, ukrayna, liberal demokrat parti (ldp), ortadoğu