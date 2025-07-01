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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/kremlin-putin-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097503152.html
Kremlin: Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti
Kremlin: Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T19:50+0300
2025-07-01T19:48+0300
dünya
vladimir putin
emmanuel macron
telefon görüşmesi
rusya
fransa
kremlin
i̇ran
ukrayna
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Açıklamada, Rusya ve Fransa liderlerinin İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları vurgulandı.Liderlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya ve Fransa'nın, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasındaki özel sorumluluğuna dikkat çektiği belirtilerek, bu bağlamda Tahran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesinin ve UAEA ile işbirliği de dahil olmak üzere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin önemini vurguladıkları kaydedildi.İran'ın nükleer programına ilişkin krizin ve Ortadoğu'daki diğer ihtilafların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan liderlerin, pozisyonların olası koordinasyonu amacıyla temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Putin’in Ukrayna'daki çatışmanın, uzun yıllar boyunca Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna'da Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturan, Rusça konuşan bölge sakinlerinin haklarının ihlal edilmesine göz yuman ve şimdi de Kiev rejimine çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikası izleyen Batılı devletlerin politikasının doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.Putin’in, barışçıl bir çözüme yönelik beklentilerini dile getirdiği belirtilerek, olası anlaşmalara yönelik temel yaklaşımların kapsamlı ve uzun vadeli olması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını sağlaması ve yeni bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini yinelediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/peskov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-3-tur-muzakerelerin-tarihinin-kisa-zamanda-netlesmesini-umariz-1097457370.html
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vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi, rusya, fransa, kremlin, i̇ran, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), bm güvenlik konseyi
vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi, rusya, fransa, kremlin, i̇ran, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), bm güvenlik konseyi

Kremlin: Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

19:50 01.07.2025
© AFP 2023 / ODD ANDERSENVladimir Putin- Emmanuel Macron
Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya ve Fransa liderlerinin İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları vurgulandı.
Liderlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya ve Fransa'nın, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasındaki özel sorumluluğuna dikkat çektiği belirtilerek, bu bağlamda Tahran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesinin ve UAEA ile işbirliği de dahil olmak üzere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin önemini vurguladıkları kaydedildi.
İran'ın nükleer programına ilişkin krizin ve Ortadoğu'daki diğer ihtilafların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan liderlerin, pozisyonların olası koordinasyonu amacıyla temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.
Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Putin’in Ukrayna'daki çatışmanın, uzun yıllar boyunca Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna'da Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturan, Rusça konuşan bölge sakinlerinin haklarının ihlal edilmesine göz yuman ve şimdi de Kiev rejimine çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikası izleyen Batılı devletlerin politikasının doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.
Putin’in, barışçıl bir çözüme yönelik beklentilerini dile getirdiği belirtilerek, olası anlaşmalara yönelik temel yaklaşımların kapsamlı ve uzun vadeli olması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını sağlaması ve yeni bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini yinelediği kaydedildi.
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