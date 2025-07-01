https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/kremlin-putin-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097503152.html

Kremlin: Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Kremlin: Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T19:50+0300

2025-07-01T19:50+0300

2025-07-01T19:48+0300

dünya

vladimir putin

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Açıklamada, Rusya ve Fransa liderlerinin İran-İsrail çatışması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları bağlamında Ortadoğu'daki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları vurgulandı.Liderlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya ve Fransa'nın, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasındaki özel sorumluluğuna dikkat çektiği belirtilerek, bu bağlamda Tahran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesinin ve UAEA ile işbirliği de dahil olmak üzere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin önemini vurguladıkları kaydedildi.İran'ın nükleer programına ilişkin krizin ve Ortadoğu'daki diğer ihtilafların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan liderlerin, pozisyonların olası koordinasyonu amacıyla temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Putin’in Ukrayna'daki çatışmanın, uzun yıllar boyunca Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna'da Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturan, Rusça konuşan bölge sakinlerinin haklarının ihlal edilmesine göz yuman ve şimdi de Kiev rejimine çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikası izleyen Batılı devletlerin politikasının doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.Putin’in, barışçıl bir çözüme yönelik beklentilerini dile getirdiği belirtilerek, olası anlaşmalara yönelik temel yaklaşımların kapsamlı ve uzun vadeli olması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını sağlaması ve yeni bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini yinelediği kaydedildi.

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vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi, rusya, fransa, kremlin, i̇ran, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), bm güvenlik konseyi