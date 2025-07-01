https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/milli-tenisci-zeynep-sonmez-turk-tenis-tarihine-gecti-1097500037.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2. tura yükseldi. Bu başarısıyla Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura çıkan ilk Türk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T17:34+0300

2025-07-01T17:34+0300

2025-07-01T17:34+0300

spor

zeynep sönmez

türkiye

tenis

tenis turnuvası

wimbledon tenis turnuvası

uluslararası tenis federasyonu (itf)

maç

tarihi maç

maç yayını

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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselerek bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazandı.Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon’da tarihi bir başarıya imza attı. 2025 sezonunun üçüncü grand slam turnuvasında mücadele eden Zeynep, güçlü rakibini mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak Türk spor tarihine geçti.

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zeynep sönmez, türkiye, tenis, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, uluslararası tenis federasyonu (itf), maç, tarihi maç, maç yayını