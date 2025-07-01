https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/milli-tenisci-zeynep-sonmez-turk-tenis-tarihine-gecti-1097500037.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2. tura yükseldi. Bu başarısıyla Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura çıkan ilk Türk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T17:34+0300
2025-07-01T17:34+0300
2025-07-01T17:34+0300
spor
zeynep sönmez
türkiye
tenis
tenis turnuvası
wimbledon tenis turnuvası
uluslararası tenis federasyonu (itf)
maç
tarihi maç
maç yayını
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselerek bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazandı.Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon’da tarihi bir başarıya imza attı. 2025 sezonunun üçüncü grand slam turnuvasında mücadele eden Zeynep, güçlü rakibini mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak Türk spor tarihine geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/milli-tenisci-zeynep-sonmez-final-turuna-cikti-rakibi-ajla-tomljanovic-oldu-1094189392.html
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zeynep sönmez, türkiye, tenis, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, uluslararası tenis federasyonu (itf), maç, tarihi maç, maç yayını
zeynep sönmez, türkiye, tenis, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, uluslararası tenis federasyonu (itf), maç, tarihi maç, maç yayını
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2. tura yükseldi. Bu başarısıyla Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselerek bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazandı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Wimbledon’da tarihi bir başarıya imza attı. 2025 sezonunun üçüncü grand slam turnuvasında mücadele eden Zeynep, güçlü rakibini mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak Türk spor tarihine geçti.