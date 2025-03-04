https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/milli-tenisci-zeynep-sonmez-final-turuna-cikti-rakibi-ajla-tomljanovic-oldu-1094189392.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Indian Wells Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi. Çinli rakibi Sijia Wei’yi 6-2, 6-2’lik setlerle mağlup eden... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T17:16+0300

2025-03-04T17:16+0300

2025-03-04T17:16+0300

spor

zeynep sönmez

tenis

tenis turnuvası

abd

indian wells tenis turnuvası

turnuva

tenis turnuvası

maç

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089986234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_91685d0161cc080ab2786722a2790089.jpg

Zeynep Sönmez, sezonun önemli turnuvalarından biri olan WTA 1000 Indian Wells’te elemelerde final turuna çıktı.ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Sönmez, elemelerin ikinci turunda Çinli rakibi Sijia Wei’yi setlerde 6-2, 6-2’lik skorlarla mağlup ederek son eleme turuna adını yazdırdı. Dünya sıralamasında 77. basamakta bulunan Zeynep, ilk turda güçlü servisleri ve etkili rallileriyle rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Maç boyunca agresif oyun tarzını sürdüren milli sporcu, rakibine servis kırma şansı tanımadan karşılaşmayı tamamladı. Bu galibiyetle elemelerde final turuna yükselen Zeynep, ana tabloya kalabilmek için 282. sıradaki Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.Türkiye Tenis Federasyonu, genç sporcunun performansını övgüyle değerlendirerek sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rafael-nadal-tenise-veda-etti-son-turnuvasinda-agladi-1090576997.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası, abd, indian wells tenis turnuvası, turnuva, tenis turnuvası, maç, tarihi maç, maç yayını