https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/milli-tenisci-zeynep-sonmez-final-turuna-cikti-rakibi-ajla-tomljanovic-oldu-1094189392.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Indian Wells Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi. Çinli rakibi Sijia Wei’yi 6-2, 6-2’lik setlerle mağlup eden... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T17:16+0300
2025-03-04T17:16+0300
2025-03-04T17:16+0300
spor
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tenis turnuvası
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Zeynep Sönmez, sezonun önemli turnuvalarından biri olan WTA 1000 Indian Wells’te elemelerde final turuna çıktı.ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Sönmez, elemelerin ikinci turunda Çinli rakibi Sijia Wei’yi setlerde 6-2, 6-2’lik skorlarla mağlup ederek son eleme turuna adını yazdırdı. Dünya sıralamasında 77. basamakta bulunan Zeynep, ilk turda güçlü servisleri ve etkili rallileriyle rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Maç boyunca agresif oyun tarzını sürdüren milli sporcu, rakibine servis kırma şansı tanımadan karşılaşmayı tamamladı. Bu galibiyetle elemelerde final turuna yükselen Zeynep, ana tabloya kalabilmek için 282. sıradaki Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.Türkiye Tenis Federasyonu, genç sporcunun performansını övgüyle değerlendirerek sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rafael-nadal-tenise-veda-etti-son-turnuvasinda-agladi-1090576997.html
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zeynep sönmez, tenis, tenis turnuvası, abd, indian wells tenis turnuvası, turnuva, tenis turnuvası, maç, tarihi maç, maç yayını
Milli tenisçi Zeynep Sönmez final turuna çıktı: Rakibi Ajla Tomljanovic oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Indian Wells Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi. Çinli rakibi Sijia Wei’yi 6-2, 6-2’lik setlerle mağlup eden Sönmez, ana tabloya kalmak için Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak. Türkiye Tenis Federasyonu, başarılı sporcunun performansını kutlayarak destek mesajı yayımladı.
Zeynep Sönmez, sezonun önemli turnuvalarından biri olan WTA 1000 Indian Wells’te elemelerde final turuna çıktı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Sönmez, elemelerin ikinci turunda Çinli rakibi Sijia Wei’yi setlerde 6-2, 6-2’lik skorlarla mağlup ederek son eleme turuna adını yazdırdı. Dünya sıralamasında 77. basamakta bulunan Zeynep, ilk turda güçlü servisleri ve etkili rallileriyle rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Maç boyunca agresif oyun tarzını sürdüren milli sporcu, rakibine servis kırma şansı tanımadan karşılaşmayı tamamladı. Bu galibiyetle elemelerde final turuna yükselen Zeynep, ana tabloya kalabilmek için 282. sıradaki Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonu, genç sporcunun performansını övgüyle değerlendirerek sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.