https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/fed-baskani-powell-duyurdu-faiz-indirimi-ne-zaman-1097502488.html
FED Başkanı Powell duyurdu: Faiz indirimi ne zaman?
FED Başkanı Powell duyurdu: Faiz indirimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Jerome Powell, bu ay yapılacak toplantıda faiz indiriminin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Powell, faiz kararlarının ekonomik verilere göre... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T19:06+0300
2025-07-01T19:06+0300
2025-07-01T19:08+0300
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faiz oranı
faiz oranları
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayı sonunda yapılacak toplantıda faiz indiriminin masada olduğunu belirtti.Portekiz’in Sinatra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşan Powell, kararların ekonomik verilerin gidişatına bağlı olarak alınacağını vurgulayarak, “Hiçbir toplantıyı gündem dışı bırakmam ya da ön plana çıkarmam. Her şey verilerin nasıl geliştiğine bağlı, ancak şu an kesin bir şey söyleyemem'' ifadelerini kullandı.Powell, merkez bankasının temel hedeflerinin enflasyonu kontrol altında tutmak ve maksimum istihdam sağlamak olduğunu hatırlatarak, siyasi baskılara karşı bağımsız duruşlarını koruduklarını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Powell’a destek vererek, onun yerinde olsa aynı politikaları izleyeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-fed-baskani-powelli-hesap-vermeye-zorladi-o-aptal-ve-kalin-kafali-uzerinde-umarimkongre-1097280310.html
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jerome powell, fed, abd, donald trump, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı
FED Başkanı Powell duyurdu: Faiz indirimi ne zaman?
19:06 01.07.2025 (güncellendi: 19:08 01.07.2025)
Fed Başkanı Jerome Powell, bu ay yapılacak toplantıda faiz indiriminin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Powell, faiz kararlarının ekonomik verilere göre şekilleneceğini belirtirken, faiz indirimi konusunda verilere bakılacağını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayı sonunda yapılacak toplantıda faiz indiriminin masada olduğunu belirtti.
Portekiz’in Sinatra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşan Powell, kararların ekonomik verilerin gidişatına bağlı olarak alınacağını vurgulayarak, “Hiçbir toplantıyı gündem dışı bırakmam ya da ön plana çıkarmam. Her şey verilerin nasıl geliştiğine bağlı, ancak şu an kesin bir şey söyleyemem'' ifadelerini kullandı.
Powell, merkez bankasının temel hedeflerinin enflasyonu kontrol altında tutmak ve maksimum istihdam sağlamak olduğunu hatırlatarak, siyasi baskılara karşı bağımsız duruşlarını koruduklarını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Powell’a destek vererek, onun yerinde olsa aynı politikaları izleyeceğini ifade etti.