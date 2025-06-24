https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-fed-baskani-powelli-hesap-vermeye-zorladi-o-aptal-ve-kalin-kafali-uzerinde-umarimkongre-1097280310.html
Trump, FED Başkanı Powell'i 'hesap vermeye' zorladı: 'O aptal ve kalın kafalı üzerinde umarım Kongre çalışır'
Trump, FED Başkanı Powell'i 'hesap vermeye' zorladı: 'O aptal ve kalın kafalı üzerinde umarım Kongre çalışır'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesini sert sözlerle eleştirdi. Trump, Powell’ı "aptal ve... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T12:05+0300
2025-06-24T12:05+0300
2025-06-24T12:08+0300
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ABD eski Başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de konuşma yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell’a sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Powell’ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesini eleştiren Trump, "Avrupa’da 10 faiz indirimi yapıldı, bizde ise sıfır. Enflasyon yok, ekonomi güçlü. Faizler en az 2-3 puan daha düşük olmalı" ifadelerini kullandı.800 Milyar Dolarlık Fırsat VurgusuTrump, daha düşük faiz oranlarının ABD’ye yıllık 800 milyar dolar tasarruf sağlayacağını belirtti ve bunun ülke için büyük bir fark yaratacağını savundu. Powell’ın bu politikası nedeniyle ABD’nin uzun yıllar boyunca bedel ödeyeceğini söyleyen Trump, Kongre’ye çağrıda bulunarak, “Bu inatçı, kafası çalışmayan kişiye gerekeni yapın,” dedi."FED yönetim kurulu harekete geçmeli"Sözlerinin sonunda, "FED Yönetim Kurulu hemen harekete geçmeli. Amerika'yı yeniden büyük yapın!" diyen Trump, ekonomi politikalarında daha agresif faiz indirimi çağrısını yineledi.Powell'ın görev süresiPowell'ın Fed Başkanlığı görev süresi Mayıs 2026'da sona ererken, Trump halefini "çok yakında" açıklayacağını belirtmişti. Trump, Powell'ı görevden almayacağını söylese de baskısını sürdürmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/trump-petrol-fiyatlarini-dusurun-dusmanin-ekmegine-yag-suruyorsunuz-1097258010.html
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abd, donald trump, abd, amerika, fed, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
abd, donald trump, abd, amerika, fed, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
Trump, FED Başkanı Powell'i 'hesap vermeye' zorladı: 'O aptal ve kalın kafalı üzerinde umarım Kongre çalışır'
12:05 24.06.2025 (güncellendi: 12:08 24.06.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesini sert sözlerle eleştirdi. Trump, Powell’ı "aptal ve kalın kafalı" olarak nitelendirerek Kongre'de bugün konuşma yapacağını duyurdu.
ABD eski Başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de konuşma yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell’a sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Powell’ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesini eleştiren Trump, "Avrupa’da 10 faiz indirimi yapıldı, bizde ise sıfır. Enflasyon yok, ekonomi güçlü. Faizler en az 2-3 puan daha düşük olmalı" ifadelerini kullandı.
800 Milyar Dolarlık Fırsat Vurgusu
Trump, daha düşük faiz oranlarının ABD’ye yıllık 800 milyar dolar tasarruf sağlayacağını belirtti ve bunun ülke için büyük bir fark yaratacağını savundu. Powell’ın bu politikası nedeniyle ABD’nin uzun yıllar boyunca bedel ödeyeceğini söyleyen Trump, Kongre’ye çağrıda bulunarak, “Bu inatçı, kafası çalışmayan kişiye gerekeni yapın,” dedi.
"FED yönetim kurulu harekete geçmeli"
Sözlerinin sonunda, "FED Yönetim Kurulu hemen harekete geçmeli. Amerika'yı yeniden büyük yapın!" diyen Trump, ekonomi politikalarında daha agresif faiz indirimi çağrısını yineledi.
Powell'ın Fed Başkanlığı görev süresi Mayıs 2026'da sona ererken, Trump halefini "çok yakında" açıklayacağını belirtmişti. Trump, Powell'ı görevden almayacağını söylese de baskısını sürdürmeye devam ediyor.