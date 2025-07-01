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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Başkentte yarın bazı yollar kapanacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Başkentte yarın bazı yollar kapanacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 Temmuz'da Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Anıt Caddesi ve... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, güvenlik ve trafik düzeni amacıyla bazı ana arterler ve bunlara bağlı caddelerle sokaklar geçici süreyle ulaşıma kapalı olacak.Bu kapsamda, 2 Temmuz Salı günü saat 14.00’ten itibaren Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi'yle Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi'yle Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve bu bölgelerdeki tüm bağlantı yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olacak.Emniyet yetkilileri, ihtiyaç halinde trafiğe kapatılabilecek ek yolları da bildirdi. Bu çerçevede; Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'yla Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, bu caddeye Celal Bayar Bulvarı ve Anadolu Meydanı’ndan bağlantı sağlayan yan yollar tek yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek. Ayrıca GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi'yle Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan sokaklarla Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı'yla Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü de gerek görülmesi durumunda çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.Ankara Emniyet Müdürlüğü, halkın alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleriyle işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Trafik düzenlemelerinin etkinliğin güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından normale döneceği belirtildi.
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ankara, emniyet müdürlüğü, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
ankara, emniyet müdürlüğü, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Başkentte yarın bazı yollar kapanacak

23:10 01.07.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 Temmuz'da Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Anıt Caddesi ve çevresindeki sokaklarla birlikte Gençlik, Turgut Reis ve Dögol caddelerinin belirli bölümleri saat 14.00’ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, güvenlik ve trafik düzeni amacıyla bazı ana arterler ve bunlara bağlı caddelerle sokaklar geçici süreyle ulaşıma kapalı olacak.
Bu kapsamda, 2 Temmuz Salı günü saat 14.00’ten itibaren Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi'yle Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi'yle Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve bu bölgelerdeki tüm bağlantı yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olacak.
Emniyet yetkilileri, ihtiyaç halinde trafiğe kapatılabilecek ek yolları da bildirdi. Bu çerçevede; Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'yla Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, bu caddeye Celal Bayar Bulvarı ve Anadolu Meydanı’ndan bağlantı sağlayan yan yollar tek yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek. Ayrıca GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi'yle Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan sokaklarla Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı'yla Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü de gerek görülmesi durumunda çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, halkın alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleriyle işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Trafik düzenlemelerinin etkinliğin güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından normale döneceği belirtildi.
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