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Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 'Açık alanlarda bulunmayın'
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 'Açık alanlarda bulunmayın'
Sputnik Türkiye
Türkiye aşırı sıcak havanın etkisini görmeye başladı. Ankara da sıcaklığın adım adım yüksek derecelere çıktığı kentlerden biri. Valilik bir uyarı yayımladı ve... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, aşırı sıcak konusunda kentlileri uyardı.24 ila 29 Haziran için uyarıValilik, 24-29 Haziran arasında 34 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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ankara valiliği, hava durumu, hava durumu, aşırı sıcaklar, ankara hava durumu
ankara valiliği, hava durumu, hava durumu, aşırı sıcaklar, ankara hava durumu

Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 'Açık alanlarda bulunmayın'

15:06 23.06.2025
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye aşırı sıcak havanın etkisini görmeye başladı. Ankara da sıcaklığın adım adım yüksek derecelere çıktığı kentlerden biri. Valilik bir uyarı yayımladı ve saat vererek açık alan konusunda Ankaralıları uyardı.
Ankara Valiliği, aşırı sıcak konusunda kentlileri uyardı.

24 ila 29 Haziran için uyarı

Valilik, 24-29 Haziran arasında 34 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ankara il genelinde, 24-29 Haziran tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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