https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dunyaca-unlu-bebek-bezi-markasi-turkiyeden-cekiliyor-1097449697.html

Dünyaca ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekiliyor

Dünyaca ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekiliyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T10:52+0300

2025-06-30T10:52+0300

2025-06-30T10:52+0300

ekonomi̇

türkiye

japonya

bebek bezi

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Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı. Yıllardır bebek bezi ve hijyen malzemeleri satışı yapıyorJaponya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi. Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."

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türkiye, japonya, bebek bezi