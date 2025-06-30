https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dunyaca-unlu-bebek-bezi-markasi-turkiyeden-cekiliyor-1097449697.html
Dünyaca ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekiliyor
Dünyaca ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekiliyor
Sputnik Türkiye
Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T10:52+0300
2025-06-30T10:52+0300
2025-06-30T10:52+0300
ekonomi̇
türkiye
japonya
bebek bezi
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Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı. Yıllardır bebek bezi ve hijyen malzemeleri satışı yapıyorJaponya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi. Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/dev-firmalara-uretim-yapiyordu-konkordato-ilan-eden-sirket-fabrikasini-satisa-cikardi-1097286931.html
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türkiye, japonya, bebek bezi
türkiye, japonya, bebek bezi
Dünyaca ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekiliyor
Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı.
Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı.
Yıllardır bebek bezi ve hijyen malzemeleri satışı yapıyor
Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi. Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.
Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."