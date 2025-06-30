Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden kişinin ismi açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
10:22
5 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
10:34
5 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:42
5 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
10:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kalabalıklar toplandı, söz bedene büründü: Bir deyimin doğuşu
12:06
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
12:11
5 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
12:23
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
13:09
8 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
13:25
4 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
13:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Ev almak kolay peki ya komşu?’
14:07
2 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
14:13
20 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
14:40
9 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
18:14
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
18:26
7 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
18:55
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
20:30
9 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:18
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
21:44
4 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
22:30
3 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
22:42
6 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
22:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
14 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'de plastik üretimi nüfusa oranla 25 kat fazla büyüyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/trumpi-irana-saldirmaya-ikna-eden-kisinin-ismi-aciklandi-1097444186.html
Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden kişinin ismi açıklandı
Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden kişinin ismi açıklandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Senatör Graham’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a saldırmanın gerekliliğine ikna etmeyi başaran isim olduğu belirtildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T08:15+0300
2025-06-30T08:21+0300
dünya
abd
abd kongresi
abd senatosu
lindsey graham
i̇ran
ukrayna
rusya
vladimir zelenskiy
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080144270_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0a127d85471e5066ecb7d42e49ccc2ba.jpg
Wall Street Journal gazetesi, günümüz ABD’de özel bir konuma sahip Senatör Lindsey Graham’ın Trump'ın en etkili ulusal güvenlik danışmanlarından biri olduğuna dikkat çekti.Gazetenin kaynaklardan aktardığı haberde, “Graham, başkanın yakın çevresine geri döndü ve onu, iç politikaya yönelik eğilimlerine karşı çıkarak İran'a yüksek riskli bir saldırıyı onaylamaya ikna edebildi” ifadesine yer verildi.Cumhuriyetçinin düzenli olarak parti içinde eleştirilerle karşılaştığı ancak Ukrayna'ya destek dahil önemli uluslararası politika konularında Demokratlarla aktif olarak işbirliği yaptığı ifade edildi.Graham, Ukrayna'ya yardımcı olmayan ve Rusya’nın ticaret ortağı olan ülkelere yüzde 500'lük tarifelerin uygulanması dahil Rusya'ya karşı büyük ölçekli ticaret yaptırımları için Kongre'de aktif olarak baskı yapıyor. Senatör ayrıca Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yakın temas halinde.Graham-Trump ilişkileriSenatörün eski yardımcılarından biri, Trump ve Graham arasındaki ilişkiyi “bazen bir hokey kavgasına benzeyen" olarak niteleyerek rakiplerin yumruklar attıktan sonra “gelecek hafta sonu birlikte golf oynadıklarını” söylemişti.Başlarda Trump'ın şiddetli eleştirmeni olan Graham, seçimden sonra başkanın en önemli müttefiklerinden biri haline gelmişi. İttifakları, özellikle 2021'deki Kongre Binası baskınından sonra defalarca çatlak vermişti. Cumhuriyetçi, Kongre baskını nedeniyle Trump’ın eylemlerini alenen kınamıştı ve daha sonra başkanın bu olaylara karışanları affetme kararını bir hata olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kremlin-kiev-ile-muzakerelerin-devamina-iliskin-takvim-henuz-netlesmedi--1097441540.html
i̇ran
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080144270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28956d9bd96a7721fc8940c6da002102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd kongresi, abd senatosu, lindsey graham, i̇ran, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, donald trump
abd, abd kongresi, abd senatosu, lindsey graham, i̇ran, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, donald trump

Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden kişinin ismi açıklandı

08:15 30.06.2025 (güncellendi: 08:21 30.06.2025)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Senatosunda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham
ABD Senatosunda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone ol
Cumhuriyetçi Senatör Graham’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a saldırmanın gerekliliğine ikna etmeyi başaran isim olduğu belirtildi.
Wall Street Journal gazetesi, günümüz ABD’de özel bir konuma sahip Senatör Lindsey Graham’ın Trump'ın en etkili ulusal güvenlik danışmanlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Gazetenin kaynaklardan aktardığı haberde, “Graham, başkanın yakın çevresine geri döndü ve onu, iç politikaya yönelik eğilimlerine karşı çıkarak İran'a yüksek riskli bir saldırıyı onaylamaya ikna edebildi” ifadesine yer verildi.
Cumhuriyetçinin düzenli olarak parti içinde eleştirilerle karşılaştığı ancak Ukrayna'ya destek dahil önemli uluslararası politika konularında Demokratlarla aktif olarak işbirliği yaptığı ifade edildi.
Graham, Ukrayna'ya yardımcı olmayan ve Rusya’nın ticaret ortağı olan ülkelere yüzde 500'lük tarifelerin uygulanması dahil Rusya'ya karşı büyük ölçekli ticaret yaptırımları için Kongre'de aktif olarak baskı yapıyor. Senatör ayrıca Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yakın temas halinde.

Graham-Trump ilişkileri

Senatörün eski yardımcılarından biri, Trump ve Graham arasındaki ilişkiyi “bazen bir hokey kavgasına benzeyen" olarak niteleyerek rakiplerin yumruklar attıktan sonra “gelecek hafta sonu birlikte golf oynadıklarını” söylemişti.
Başlarda Trump'ın şiddetli eleştirmeni olan Graham, seçimden sonra başkanın en önemli müttefiklerinden biri haline gelmişi. İttifakları, özellikle 2021'deki Kongre Binası baskınından sonra defalarca çatlak vermişti. Cumhuriyetçi, Kongre baskını nedeniyle Trump’ın eylemlerini alenen kınamıştı ve daha sonra başkanın bu olaylara karışanları affetme kararını bir hata olarak nitelendirmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
DÜNYA
Kremlin: Kiev ile müzakerelerin devamına ilişkin takvim henüz netleşmedi
00:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала