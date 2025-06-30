https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kremlin-kiev-ile-muzakerelerin-devamina-iliskin-takvim-henuz-netlesmedi--1097441540.html

Kremlin: Kiev ile müzakerelerin devamına ilişkin takvim henüz netleşmedi

Kremlin: Kiev ile müzakerelerin devamına ilişkin takvim henüz netleşmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafıyla yakın zamanda bir görüşme planlanmadığını ancak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin önümüzdeki günlerde netlik... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T00:07+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 26–27 Haziran tarihlerinde Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada kendisine Ukrayna ile müzakere sürecine dair sorulan soruya, “Yakın gelecekte herhangi bir görüşme yok. Üçüncü tur müzakereleri bekliyoruz. Umuyoruz ki bu turun ne zaman yapılacağı önümüzdeki birkaç gün içinde belli olur” yanıtını verdi.Gazetecinin, Ukrayna konusundaki müzakere sürecinin hızlanmasının neye bağlı olduğunu sorması üzerine Peskov, “Bu çok büyük ölçüde Kiev rejiminin tutumuna bağlı. Aynı zamanda Washington’un arabuluculuk çabalarının ne kadar etkili bir şekilde sürdürüleceğine de. Rusya’nın tutumu gayet iyi biliniyor. Ayrıca, sahadaki gerçek durumu da göz ardı edemeyiz, bu dikkate alınması gereken bir husus. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, genel resmi oluşturuyor. Bu resim karmaşık ve kolay değil, ancak her şey büyük ölçüde karşı tarafa bağlı olacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rusya-ve-kuzey-kore-kulturel-alanda-is-birligi-plani-imzaladi---1097440130.html

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