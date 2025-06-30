https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/simonyan-pasinyan-iktidari-kaybetme-korkusuyla-aklini-yitirdi-1097441646.html
Simonyan: Paşinyan iktidarı kaybetme korkusuyla aklını yitirmiş durumda
Simonyan: Paşinyan iktidarı kaybetme korkusuyla aklını yitirmiş durumda
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın artık iktidarı... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T00:43+0300
2025-06-30T00:43+0300
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paşinyan
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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iktidarı kaybetme korkusuyla hareket ettiğini belirtti.Bu korkunun, her tweet’inde, her histerisinde ve sokak ağzıyla yaptığı her açıklamada açıkça görüldüğünü söyleyen Simonyan, örnek olarak Paşinyan’ın Ermeni halkının ruhani lideri Katolikos’a hitaben sarf ettiği, “Gel de bak, sünnetli miyim değil miyim?” sözlerini hatırlattı. Simonyan ayrıca, Ermenistan’daki mevcut durumun ülkedeki önemli isimler arasında da rahatsızlık yarattığını ifade ederek, bu kişilerden birinin kendisine “Ermenistan, cahil, kibirli ve çıkarcı bir karı-kocanın eline düştü. Bu çift, iktidarı kaybetme tehlikesinden delirmiş durumda” dediğini aktardı. Simonyan, bu sözlerin ülkenin içinde bulunduğu durumu çok iyi özetlediğini vurguladı.Cuma sabahı Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, Başpiskopos Mikael Acabahyan’ı gözaltına almak üzere Eçmiyadzin’deki Tüm Ermenilerin Katolikosu’nun konutuna gitmiş ancak burada inananlar ve din adamlarının direnişiyle karşılaşmışlardı. Bunun üzerine, Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne gideceğini bildiren başepiskopos, Eçmiyadzin’deki Katolikos konutundan çıkarak Erivan’a doğru yola çıkmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Mayıs ayı sonunda Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik küfürlü ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapmış olması, siyasi iktidarla kilise arasındaki ilişkilerin keskin biçimde gerilmesine neden olmuştu. Paşinyan, daha sonra tüm Ermenilerin Katolikosu’nun seçilme düzeninin değiştirilmesini ve bu süreçte ‘Ermenistan Cumhuriyeti’nin belirleyici rolünün’ güvence altına alınmasını önermişti. Kilisenin yanında durmuş olan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan ise tutuklanmış, bu durum dünyanın dört bir yanındaki Ermeni diasporasında büyük tepkiye yol açmıştı. 'Avrupa'nın kendi değerlerini Rusya'ya dayatma planı başarısız oldu'Ayrıca Margarita Simonyan, Avrupa’nın Rusya’ya kendi değerlerini ve normlarını empoze etme planının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Simonyan, bu yaklaşımın Rus halkı tarafından reddedildiğini belirterek, “Avrupa’nın Rusya’ya kendi normlarını dayatma planı iflas etti” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kremlin-kiev-ile-muzakerelerin-devamina-iliskin-takvim-henuz-netlesmedi--1097441540.html
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margarita simonyan, paşinyan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
margarita simonyan, paşinyan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
Simonyan: Paşinyan iktidarı kaybetme korkusuyla aklını yitirmiş durumda
00:43 30.06.2025 (güncellendi: 00:44 30.06.2025)
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın artık iktidarı kaybetme korkusundan delirmiş durumda olduğunu söyledi.
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iktidarı kaybetme korkusuyla hareket ettiğini belirtti.
Bu korkunun, her tweet’inde, her histerisinde ve sokak ağzıyla yaptığı her açıklamada açıkça görüldüğünü söyleyen Simonyan, örnek olarak Paşinyan’ın Ermeni halkının ruhani lideri Katolikos’a hitaben sarf ettiği, “Gel de bak, sünnetli miyim değil miyim?” sözlerini hatırlattı.
Simonyan ayrıca, Ermenistan’daki mevcut durumun ülkedeki önemli isimler arasında da rahatsızlık yarattığını ifade ederek, bu kişilerden birinin kendisine “Ermenistan, cahil, kibirli ve çıkarcı bir karı-kocanın eline düştü. Bu çift, iktidarı kaybetme tehlikesinden delirmiş durumda” dediğini aktardı.
Simonyan, bu sözlerin ülkenin içinde bulunduğu durumu çok iyi özetlediğini vurguladı.
Cuma sabahı Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, Başpiskopos Mikael Acabahyan’ı gözaltına almak üzere Eçmiyadzin’deki Tüm Ermenilerin Katolikosu’nun konutuna gitmiş ancak burada inananlar ve din adamlarının direnişiyle karşılaşmışlardı.
Bunun üzerine, Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne gideceğini bildiren başepiskopos, Eçmiyadzin’deki Katolikos konutundan çıkarak Erivan’a doğru yola çıkmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Mayıs ayı sonunda Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik küfürlü ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapmış olması, siyasi iktidarla kilise arasındaki ilişkilerin keskin biçimde gerilmesine neden olmuştu.
Paşinyan, daha sonra tüm Ermenilerin Katolikosu’nun seçilme düzeninin değiştirilmesini ve bu süreçte ‘Ermenistan Cumhuriyeti’nin belirleyici rolünün’ güvence altına alınmasını önermişti.
Kilisenin yanında durmuş olan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan ise tutuklanmış, bu durum dünyanın dört bir yanındaki Ermeni diasporasında büyük tepkiye yol açmıştı.
'Avrupa'nın kendi değerlerini Rusya'ya dayatma planı başarısız oldu'
Ayrıca Margarita Simonyan, Avrupa’nın Rusya’ya kendi değerlerini ve normlarını empoze etme planının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Simonyan, bu yaklaşımın Rus halkı tarafından reddedildiğini belirterek, “Avrupa’nın Rusya’ya kendi normlarını dayatma planı iflas etti” ifadelerini kullandı.