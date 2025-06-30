https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sigara-ve-alkole-zam-geliyor-artis-ne-kadar-olacak-beklenen-fiyat-aciklandi-1097448962.html
Sigara ve alkole zam geliyor: Artış ne kadar olacak? Beklenen fiyat açıklandı
Sigara ve alkole zam geliyor: Artış ne kadar olacak? Beklenen fiyat açıklandı
Sputnik Türkiye
3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından sigara ve alkollü içkilere ÖTV kaynaklı zam kapıda. Sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL, diğer içkilere... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T10:24+0300
2025-06-30T10:24+0300
2025-06-30T10:24+0300
ekonomi̇
sigara
alkol
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verileri, sigara ve alkollü içecekler üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını da netleştirecek. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre, ÖTV'de en az yüzde 12.92 oranında bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda.Sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek?Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, sigaradaki ÖTV zammının yüzde 14 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu oran doğrultusunda, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında ortalama 5 TL’lik bir artış öngörülüyor.Alkole ne kadar zam yapılacak? Bira fiyatı ne kadar zamlanacak?Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam beklentilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Temmuz ayı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışın sigara ve alkollü içeceklere zam olarak yansıması aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız hesaplamalar ve tahminlere göre, sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL, diğer alkollü içkilere ise yüzde 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maas-zamlari-masada-en-dusuk-aylik-ne-kadar-olacak-1097445730.html
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sigara zammı temmuz, alkole zam, ötv artışı, tüik enflasyon 3 temmuz, sigaraya 5 tl zam, biraya 20 tl zam, alkollü içkilere yüzde 15 zam, temmuz ötv düzenlemesi, tüik haziran enflasyonu, özel tüketim vergisi zammı, temmuz 2025 fiyat artışı, sigara fiyat güncellemesi, tekel bayileri başkanı erol dündar açıklama
sigara zammı temmuz, alkole zam, ötv artışı, tüik enflasyon 3 temmuz, sigaraya 5 tl zam, biraya 20 tl zam, alkollü içkilere yüzde 15 zam, temmuz ötv düzenlemesi, tüik haziran enflasyonu, özel tüketim vergisi zammı, temmuz 2025 fiyat artışı, sigara fiyat güncellemesi, tekel bayileri başkanı erol dündar açıklama
Sigara ve alkole zam geliyor: Artış ne kadar olacak? Beklenen fiyat açıklandı
3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından sigara ve alkollü içkilere ÖTV kaynaklı zam kapıda. Sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL, diğer içkilere ise yüzde 15 oranında zam bekleniyor. Peki, sigaraya zam ne zaman gelecek?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verileri, sigara ve alkollü içecekler üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını da netleştirecek. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre, ÖTV'de en az yüzde 12.92 oranında bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda.
Sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek?
Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, sigaradaki ÖTV zammının yüzde 14 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu oran doğrultusunda, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında ortalama 5 TL’lik bir artış öngörülüyor.
Alkole ne kadar zam yapılacak? Bira fiyatı ne kadar zamlanacak?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam beklentilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışın sigara ve alkollü içeceklere zam olarak yansıması aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız hesaplamalar ve tahminlere göre, sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL, diğer alkollü içkilere ise yüzde 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyoruz."