https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maas-zamlari-masada-en-dusuk-aylik-ne-kadar-olacak-1097445730.html

Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaş zamları masada, en düşük aylık ne kadar olacak?

Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaş zamları masada, en düşük aylık ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de; en düşük emekli maaşı artışı, memur zammı, enflasyonla mücadele adımları, terörle mücadele ve dış... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:29+0300

2025-06-30T09:29+0300

2025-06-30T09:29+0300

türki̇ye

kök maaş

emekli

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en düşük emekli maaşı

kabine

leyla şahin usta

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer alan ekonomi, emekli maaşları, enflasyon, terörle mücadele, dış politika gelişmeleri ve orman yangınları oluşturacak.Kök maaş gündemdeToplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz” açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL’ye çıkabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html

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