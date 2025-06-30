https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maas-zamlari-masada-en-dusuk-aylik-ne-kadar-olacak-1097445730.html
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaş zamları masada, en düşük aylık ne kadar olacak?
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaş zamları masada, en düşük aylık ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de; en düşük emekli maaşı artışı, memur zammı, enflasyonla mücadele adımları, terörle mücadele ve dış... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T09:29+0300
2025-06-30T09:29+0300
2025-06-30T09:29+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer alan ekonomi, emekli maaşları, enflasyon, terörle mücadele, dış politika gelişmeleri ve orman yangınları oluşturacak.Kök maaş gündemdeToplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz” açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL’ye çıkabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html
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kabine toplantısı, emekli maaşı zammı, kök maaş düzenlemesi, enflasyon farkı, memur zammı, kamu işçisi, kabine toplantısı ne zaman, kabine toplantısı emekli, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak
kabine toplantısı, emekli maaşı zammı, kök maaş düzenlemesi, enflasyon farkı, memur zammı, kamu işçisi, kabine toplantısı ne zaman, kabine toplantısı emekli, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaş zamları masada, en düşük aylık ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de; en düşük emekli maaşı artışı, memur zammı, enflasyonla mücadele adımları, terörle mücadele ve dış politika ile birlikte orman yangınları değerlendirilecek. Kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin zammı için yasal düzenleme gündemde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer alan ekonomi, emekli maaşları, enflasyon, terörle mücadele, dış politika gelişmeleri ve orman yangınları oluşturacak.
Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz” açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL’ye çıkabilir.