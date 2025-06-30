https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/napolide-46-buyuklugunde-deprem-1097468742.html
Napoli'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Napoli'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, son 40 yılın en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti. Deprem nedeniyle halk panik halinde... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T18:58+0300
2025-06-30T18:58+0300
2025-06-30T18:58+0300
dünya
napoli
i̇talya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afet
doğal afet
afet bölgesi
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İtalya’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.İtalya'nın Napoli yakınlarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. Yerel saatle 12:47’de gerçekleşen sarsıntı, son 40 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından büyüklükleri 2, 2, 1.6 ve 1 olan en az üç artçı sarsıntı daha yaşandı. Pozzuoli Belediye Başkanı Luigi Manzoni, merkez üssü Bacoli olan depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html
napoli
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napoli, i̇talya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet, doğal afet, afet bölgesi
napoli, i̇talya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet, doğal afet, afet bölgesi
Napoli'de 4.6 büyüklüğünde deprem
İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, son 40 yılın en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti. Deprem nedeniyle halk panik halinde sokaklara dökülürken, herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
İtalya’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.
İtalya'nın Napoli yakınlarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. Yerel saatle 12:47’de gerçekleşen sarsıntı, son 40 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.
Depremin ardından büyüklükleri 2, 2, 1.6 ve 1 olan en az üç artçı sarsıntı daha yaşandı. Pozzuoli Belediye Başkanı Luigi Manzoni, merkez üssü Bacoli olan depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.