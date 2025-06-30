https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/napolide-46-buyuklugunde-deprem-1097468742.html

Napoli'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Napoli'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, son 40 yılın en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti. Deprem nedeniyle halk panik halinde... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T18:58+0300

2025-06-30T18:58+0300

2025-06-30T18:58+0300

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napoli

i̇talya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afet

doğal afet

afet bölgesi

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İtalya’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.İtalya'nın Napoli yakınlarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. Yerel saatle 12:47’de gerçekleşen sarsıntı, son 40 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından büyüklükleri 2, 2, 1.6 ve 1 olan en az üç artçı sarsıntı daha yaşandı. Pozzuoli Belediye Başkanı Luigi Manzoni, merkez üssü Bacoli olan depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html

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napoli, i̇talya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet, doğal afet, afet bölgesi