https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html
AFAD açıkladı: Iğdır'da korkutan deprem
AFAD açıkladı: Iğdır'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Iğdır Aralık ilçesine 25 km uzaklıkta İran merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T14:27+0300
2025-06-30T14:27+0300
2025-06-30T14:27+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ankara-depremle-uyandi-afad-buyuklugunu-acikladi-1097429093.html
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afad, i̇ran, iğdır, deprem
afad, i̇ran, iğdır, deprem
AFAD açıkladı: Iğdır'da korkutan deprem
Iğdır Aralık ilçesine 25 km uzaklıkta İran merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.