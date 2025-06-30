https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisine-saldiri-duzenlendi-1097471245.html

Leman Dergisi'ne saldırı düzenlendi: Siyasilerden ilk açıklamalar

Leman Dergisi'ne saldırı düzenlendi: Siyasilerden ilk açıklamalar

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yayılan Hz. Muhammed karikatürü ardından tepki gösteren bir grup, polis bariyerini aşarak Leman Dergisi'nin bulunduğu binaya saldırı girişiminde... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T22:12+0300

2025-06-30T22:12+0300

2025-06-30T23:02+0300

türki̇ye

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Leman Dergisi'nin Hz. Muhammed karikatürü ardından derginin Beyoğlu'nda bulunan binasına saldırı düzenlendi.Sosyal medyada yayılan Hz. Muhammed karikatürü sonrası Leman Dergisi'nin 2 genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü ve eser sahibi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bahse konu karikatür hakkında işlem başlatıldığını duyurmuştu.Fahrettin Altun'dan ilk tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından ''Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir'' dedi.Ömer Çelik'ten ilk açıklamaSosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz'' açıklamasında bulundu.Mahinur Özdemir Göktaş'tan ilk tepkiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir" dedi.Murat Kurum'dan sert açıklamaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/adalet-bakani-tunc-duyurdu-unlu-dergiye-sorusturma-baslatildi-1097470885.html

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