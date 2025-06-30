https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/adalet-bakani-tunc-duyurdu-unlu-dergiye-sorusturma-baslatildi-1097470885.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Ünlü dergiye soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Ünlü dergiye soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T21:46+0300
2025-06-30T21:46+0300
2025-06-30T21:48+0300
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leman dergisi
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muhammed
hz. muhammed
hz. muhammed'e hakaret
karikatürist
karikatür
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Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür saygısızlıkların asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dergi hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu. Bakan Tunç, hiçbir özgürlüğün dini kutsalları çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımadığını vurgulayarak, karikatürün sadece dini değerleri değil, toplumsal barışı da zedelediğini ifade etti. Ayrıca, milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı hukuki sürecin hızlıca işletileceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html
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yılmaz tunç, leman dergisi, dergi, muhammed, hz. muhammed, hz. muhammed'e hakaret, karikatürist, karikatür, karikatürcüler derneği, uluslararası karikatürist hakları ağı (crni)
yılmaz tunç, leman dergisi, dergi, muhammed, hz. muhammed, hz. muhammed'e hakaret, karikatürist, karikatür, karikatürcüler derneği, uluslararası karikatürist hakları ağı (crni)
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Ünlü dergiye soruşturma başlatıldı
21:46 30.06.2025 (güncellendi: 21:48 30.06.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dergi hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu.
Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür saygısızlıkların asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dergi hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu.
Bakan Tunç, hiçbir özgürlüğün dini kutsalları çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımadığını vurgulayarak, karikatürün sadece dini değerleri değil, toplumsal barışı da zedelediğini ifade etti. Ayrıca, milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı hukuki sürecin hızlıca işletileceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.