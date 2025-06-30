https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/adalet-bakani-tunc-duyurdu-unlu-dergiye-sorusturma-baslatildi-1097470885.html

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Ünlü dergiye soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Ünlü dergiye soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T21:46+0300

2025-06-30T21:46+0300

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türki̇ye

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Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüne ilişkin, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür saygısızlıkların asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dergi hakkında adli soruşturma başlattığını duyurdu. Bakan Tunç, hiçbir özgürlüğün dini kutsalları çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımadığını vurgulayarak, karikatürün sadece dini değerleri değil, toplumsal barışı da zedelediğini ifade etti. Ayrıca, milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı hukuki sürecin hızlıca işletileceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html

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