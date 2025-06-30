https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisi-karikaturisti-ters-kelepceyle-gozaltina-alindi-1097472236.html
Leman Dergisi karikatüristi ters kelepçeyle gözaltına alındı
Leman Dergisi karikatüristi ters kelepçeyle gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, olayı lanetlerken gözaltı... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T23:27+0300
2025-06-30T23:27+0300
2025-06-30T23:27+0300
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leman dergisi
karikatürist
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hz. muhammed
hz. muhammed'e hakaret
dergi
e-dergi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin Hz. Muhammed'e yönelik karikatür çizimi nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından görüntü yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. Gözaltı görüntülerinde D.P.'nin ters kelepçeyle tutulduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisine-saldiri-duzenlendi-1097471245.html
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leman dergisi, karikatürist, karikatür, hz. muhammed, hz. muhammed'e hakaret, dergi, e-dergi
leman dergisi, karikatürist, karikatür, hz. muhammed, hz. muhammed'e hakaret, dergi, e-dergi
Leman Dergisi karikatüristi ters kelepçeyle gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, olayı lanetlerken gözaltı görüntülerinde D.P.'nin ters kelepçeyle tutulduğu görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin Hz. Muhammed'e yönelik karikatür çizimi nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından görüntü yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. Gözaltı görüntülerinde D.P.'nin ters kelepçeyle tutulduğu görüldü.