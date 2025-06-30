https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisi-karikaturisti-ters-kelepceyle-gozaltina-alindi-1097472236.html

Leman Dergisi karikatüristi ters kelepçeyle gözaltına alındı

Leman Dergisi karikatüristi ters kelepçeyle gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, olayı lanetlerken gözaltı... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T23:27+0300

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türki̇ye

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karikatürist

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hz. muhammed

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dergi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman Dergisi karikatüristi D.P.'nin Hz. Muhammed'e yönelik karikatür çizimi nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından görüntü yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. Gözaltı görüntülerinde D.P.'nin ters kelepçeyle tutulduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisine-saldiri-duzenlendi-1097471245.html

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leman dergisi, karikatürist, karikatür, hz. muhammed, hz. muhammed'e hakaret, dergi, e-dergi