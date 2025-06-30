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Karikatüre soruşturma açılmıştı: Leman Dergisi'nden ilk açıklama
Karikatüre soruşturma açılmıştı: Leman Dergisi'nden ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Leman Dergisi’nde yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in çizildiği iddiası kamuoyunda büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
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Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Leman Dergisi'nden ilk açıklama geldi.Sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan mizah dergisi karikatürün Hz. Muhammed'e ait olmadığını belirtti. Dünyada en çok kullanılan isimlerden biri olan Muhammed isminin, karikatürde İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı temsil ettiği açıklandı.'Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz'Leman Dergisi, dini değerlere hakaret kastı olmadığını, kötü niyetle yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Leman Dergisi'ne toplatma kararı Öte yandan Leman dergisinin Hz. Muhammed karikatürü olan sayısına toplatma ve derginin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmesi için çalışma başlatıldı.
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Karikatüre soruşturma açılmıştı: Leman Dergisi'nden ilk açıklama

23:46 30.06.2025 (güncellendi: 00:34 01.07.2025)
© Fotoğraf : TwitterLeman Dergisi
Leman Dergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Leman Dergisi’nde yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in çizildiği iddiası kamuoyunda büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı, 4 kişi gözaltına alındı. Dergi ise açıklamasında karikatürün Peygamber’i temsil etmediğini savundu.
Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Leman Dergisi'nden ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan mizah dergisi karikatürün Hz. Muhammed'e ait olmadığını belirtti. Dünyada en çok kullanılan isimlerden biri olan Muhammed isminin, karikatürde İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı temsil ettiği açıklandı.

'Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz'

Leman Dergisi, dini değerlere hakaret kastı olmadığını, kötü niyetle yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu hepsi Peygamber Efendimizin ismini yaşatmak için Müslümanlar tarafından konulur.) ismidir. Şu an da Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var. Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup, dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz. Zira Peygamber Efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri, provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. 5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz. Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde Adalet Bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz.

Leman Dergisi'ne toplatma kararı

Öte yandan Leman dergisinin Hz. Muhammed karikatürü olan sayısına toplatma ve derginin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Leman Karikatüristi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
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Leman Dergisi'nin karikatüristi, grafikeri ve yazı işleri müdürü ters kelepçeyle gözaltına alındı
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