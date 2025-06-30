Karikatüre soruşturma açılmıştı: Leman Dergisi'nden ilk açıklama

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu hepsi Peygamber Efendimizin ismini yaşatmak için Müslümanlar tarafından konulur.) ismidir. Şu an da Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var. Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup, dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz. Zira Peygamber Efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri, provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. 5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz. Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde Adalet Bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz.