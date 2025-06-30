https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ikinci-el-aracta-rekor-bekleniyor-1097443780.html

İkinci el araçta rekor bekleniyor

İkinci el araçta rekor bekleniyor

Sputnik Türkiye

İkinci el araç satışına getirilen 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlamaları 1 Ocak 2026’ya kadar uzatıldı. Sektör temsilcileri, 2025 sonunda satışlarda yeni bir... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T07:58+0300

2025-06-30T07:58+0300

2025-06-30T07:58+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

ikinci el

i̇kinci el

ikinci el otomobil

i̇kinci el araba satıcısı

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının süresinin 6 ay daha uzatıldığını açıkladı. Yeni kararla birlikte düzenleme 1 Ocak 2026 tarihine kadar yürürlükte olacak.Bakanlık, kararın gerekçesi olarak stokçulukla mücadeleyi gösterdi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay-6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır” denildi.Faiz indirimlerinin olumlu etkisiSektör temsilcileri ise kısıtlamalara rağmen pazarda büyüme beklentisini sürdürüyor. Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede ikinci el araç satışlarının artacağını belirterek, “2024 yılında ikinci el otomotiv pazarı 9 milyonluk toplam satış adediyle tarihi rekorunu kırmıştı. Toplam ikinci el araç pazarı, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın rekor satışının üzerine yüzde 4’lük büyüme gerçekleştirdi. 2025 yılı toplamında ise özellikle merkez bankasının temmuz ayı ve sonrası için planladığı faiz indirimlerinin olumlu etkisiyle ikinci el pazarının 9 milyon adet seviyesini aşarak yeni bir rekora imza atacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.Uzmanlara göre yılın kalan bölümünde kur, enflasyon, vergi politikaları ve krediye erişim koşulları sektörün yönünü belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-yetki-belgesiz-yapanlara-bakanliktan-72-milyon-tl-ceza-1097308915.html

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ticaret bakanlığı, ikinci el, i̇kinci el, ikinci el otomobil, i̇kinci el araba satıcısı