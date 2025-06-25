https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-yetki-belgesiz-yapanlara-bakanliktan-72-milyon-tl-ceza-1097308915.html
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesiz yapanlara bakanlıktan 72 milyon TL ceza
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesiz yapanlara bakanlıktan 72 milyon TL ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el araç ticareti yapan 101 kişi ve kuruluşa toplam 72 milyon TL ceza kesti. Böylece bugüne kadar uygulanan idari para... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:48+0300
2025-06-25T09:48+0300
2025-06-25T09:48+0300
ekonomi̇
ikinci el
ikinci el otomobil
i̇kinci el araba satıcısı
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Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu cezalarla birlikte toplam ceza miktarı 102 milyon TL’ye çıktı.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 Milyon TL’ye ulaşmıştır."Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve bu konuda taviz verilmeyeceği belirtildi.Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde güvenli ortam, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yetki belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlattı.Bugüne kadar Türkiye genelinde 72.726 işletmeye yetki belgesi verildiği bildirildi.Kayıt dışı ticaretle mücadele devam ediyorBakanlık, sektörde kayıt dışılığın azaltılması, haksız uygulamaların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için düzenleme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.Yetki belgesi almadan satış yapan kişi ya da kurumlar için caydırıcı cezaların devam edeceği vurgulandı.
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yetki belgesiz araç satışı cezası, ikinci el araç ticareti cezası, ticaret bakanlığı denetimi, 72 milyon tl ceza, ikinci el oto ticareti düzenlemesi, yetki belgesi zorunluluğu araç satış, kayıt dışı araç ticareti
yetki belgesiz araç satışı cezası, ikinci el araç ticareti cezası, ticaret bakanlığı denetimi, 72 milyon tl ceza, ikinci el oto ticareti düzenlemesi, yetki belgesi zorunluluğu araç satış, kayıt dışı araç ticareti
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesiz yapanlara bakanlıktan 72 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el araç ticareti yapan 101 kişi ve kuruluşa toplam 72 milyon TL ceza kesti. Böylece bugüne kadar uygulanan idari para cezası 102 milyon TL’ye ulaştı. Bakanlık, kayıt dışı satışlara karşı denetimlerin artarak süreceğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu cezalarla birlikte toplam ceza miktarı 102 milyon TL’ye çıktı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 Milyon TL’ye ulaşmıştır."
Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve bu konuda taviz verilmeyeceği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde güvenli ortam, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yetki belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlattı.
Bugüne kadar Türkiye genelinde 72.726 işletmeye yetki belgesi verildiği bildirildi.
Kayıt dışı ticaretle mücadele devam ediyor
Bakanlık, sektörde kayıt dışılığın azaltılması, haksız uygulamaların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için düzenleme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.
Yetki belgesi almadan satış yapan kişi ya da kurumlar için caydırıcı cezaların devam edeceği vurgulandı.