https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-yetki-belgesiz-yapanlara-bakanliktan-72-milyon-tl-ceza-1097308915.html

İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesiz yapanlara bakanlıktan 72 milyon TL ceza

İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesiz yapanlara bakanlıktan 72 milyon TL ceza

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el araç ticareti yapan 101 kişi ve kuruluşa toplam 72 milyon TL ceza kesti. Böylece bugüne kadar uygulanan idari para... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T09:48+0300

2025-06-25T09:48+0300

2025-06-25T09:48+0300

ekonomi̇

ikinci el

ikinci el otomobil

i̇kinci el araba satıcısı

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Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu cezalarla birlikte toplam ceza miktarı 102 milyon TL’ye çıktı.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 Milyon TL’ye ulaşmıştır."Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve bu konuda taviz verilmeyeceği belirtildi.Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde güvenli ortam, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yetki belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlattı.Bugüne kadar Türkiye genelinde 72.726 işletmeye yetki belgesi verildiği bildirildi.Kayıt dışı ticaretle mücadele devam ediyorBakanlık, sektörde kayıt dışılığın azaltılması, haksız uygulamaların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için düzenleme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.Yetki belgesi almadan satış yapan kişi ya da kurumlar için caydırıcı cezaların devam edeceği vurgulandı.

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