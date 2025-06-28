https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/besiktas-osayi-samuelin-transferi-durdurdugunu-acikladi-1097427870.html

Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı

Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi-Samuel'in transferini durduklarını açıkladı 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T18:49+0300

2025-06-28T18:49+0300

2025-06-28T18:51+0300

spor

osayi samuel

serdal adalı

beşiktaş

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.Babasının anlamsız istekleri Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anyaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

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osayi samuel, serdal adalı, beşiktaş