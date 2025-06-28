Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi neden uzatıldı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Barış Mutlu: ‘NATO’nun askeri ve parasal problemlerden ziyade ideolojik bir problemi var’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Derya Deniz Dalgın: ‘Para gönderirken açıklama yazmayı ihmal etmeyin’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sezen Aksu'nun geçmişi, albümleri, müzik dünyasına katkıları...
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli maaşları ne olacak?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail-İran ateşkesi kalıcı olur mu? Batı'nın rejim değişikliği söylemleri gerçekçi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
17:53
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
18:15
9 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
18:27
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
10 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
22:25
5 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
09:06
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
09:18
7 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
09:33
5 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
09:45
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Yaydan kalbe: Kemankeş ile çilekeşin hikâyesi
12:07
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
12:23
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sofrada ne varsa önce toprakta başladı’
13:06
2 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
13:25
4 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
13:37
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:11
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
14:21
7 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
14:33
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
14:41
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
15:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:25
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
15:37
9 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:49
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:56
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Çocuk sağlığında dikkat edilmesi gerekenler
17:07
113 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
9 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
19:49
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
21:17
15 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
21:44
6 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
22:30
7 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
23:03
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
23:13
28 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/besiktas-osayi-samuelin-transferi-durdurdugunu-acikladi-1097427870.html
Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı
Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi-Samuel'in transferini durduklarını açıkladı 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T18:49+0300
2025-06-28T18:51+0300
spor
osayi samuel
serdal adalı
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d58b2f2bdf5b75c5e3521d16dcd9aa9.jpg
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.Babasının anlamsız istekleri Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anyaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/besiktasin-yeni-sol-beki-belli-oldu-david-jurasek-istanbula-geliyor-1097373419.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f3944ec3e88903d9d9dcfec6b55a470.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osayi samuel, serdal adalı, beşiktaş
osayi samuel, serdal adalı, beşiktaş

Beşiktaş, Osayi Samuel'in transferi durdurduğunu açıkladı

18:49 28.06.2025 (güncellendi: 18:51 28.06.2025)
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-
Abone ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi-Samuel'in transferini durduklarını açıkladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Babasının anlamsız istekleri

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anyaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
David Jurasek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
SPOR
Beşiktaş'ın yeni sol beki belli oldu: David Jurasek İstanbul'a geliyor
26 Haziran , 22:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала