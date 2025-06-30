https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bakan-yerlikaya-duyurdu-3-ildeki-orman-yanginlari-sonrasi-50-bini-askin-kisi-tahliye-edildi-1097459725.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ildeki orman yangınları sonrası 50 bini aşkın kişi tahliye edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ildeki orman yangınları sonrası 50 bini aşkın kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T14:40+0300
2025-06-30T14:40+0300
2025-06-30T14:47+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇zmir
bilecik
hatay
orman yangını
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Bakan Yerlikaya açıklamasında, “İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü” dedi. Yangınların ardından Bilecik ve İzmir için “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığı bildirildi.Yangından etkilenen iller için acil destek de sağlandı. Yerlikaya, “AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi” ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:“Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-alevler-evlere-kadar-ulasti-1097456619.html
türki̇ye
i̇zmir
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ali yerlikaya, i̇zmir, bilecik, hatay, orman yangını
ali yerlikaya, i̇zmir, bilecik, hatay, orman yangını
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ildeki orman yangınları sonrası 50 bini aşkın kişi tahliye edildi
14:40 30.06.2025 (güncellendi: 14:47 30.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca, Bilecik ve İzmir için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığını söyledi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, “İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü” dedi. Yangınların ardından Bilecik ve İzmir için “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığı bildirildi.
Yangından etkilenen iller için acil destek de sağlandı. Yerlikaya, “AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:
“Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”