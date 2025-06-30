https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bakan-yerlikaya-duyurdu-3-ildeki-orman-yanginlari-sonrasi-50-bini-askin-kisi-tahliye-edildi-1097459725.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ildeki orman yangınları sonrası 50 bini aşkın kişi tahliye edildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ildeki orman yangınları sonrası 50 bini aşkın kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T14:40+0300

2025-06-30T14:40+0300

2025-06-30T14:47+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

i̇zmir

bilecik

hatay

orman yangını

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Bakan Yerlikaya açıklamasında, “İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü” dedi. Yangınların ardından Bilecik ve İzmir için “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığı bildirildi.Yangından etkilenen iller için acil destek de sağlandı. Yerlikaya, “AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi” ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:“Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-alevler-evlere-kadar-ulasti-1097456619.html

türki̇ye

i̇zmir

bilecik

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ali yerlikaya, i̇zmir, bilecik, hatay, orman yangını