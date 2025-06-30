https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-alevler-evlere-kadar-ulasti-1097456619.html
Hatay'da orman yangını: Alevler evlere kadar ulaştı
Hatay'da orman yangını: Alevler evlere kadar ulaştı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T13:11+0300
2025-06-30T13:11+0300
2025-06-30T13:11+0300
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hatay
orman yangını
yangın
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Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, hızla yayılarak çevredeki evlere sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.Bölgede etkili olan kuvvetli fırtına, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yangının bazı evlere sıçradığı belirtildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/1097452143.html
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hatay, orman yangını, yangın
hatay, orman yangını, yangın
Hatay'da orman yangını: Alevler evlere kadar ulaştı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin bazı evlere sıçradığı bildirildi.
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, hızla yayılarak çevredeki evlere sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.
Bölgede etkili olan kuvvetli fırtına, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yangının bazı evlere sıçradığı belirtildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.