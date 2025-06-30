https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-alevler-evlere-kadar-ulasti-1097456619.html

Hatay'da orman yangını: Alevler evlere kadar ulaştı

Hatay'da orman yangını: Alevler evlere kadar ulaştı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T13:11+0300

2025-06-30T13:11+0300

2025-06-30T13:11+0300

türki̇ye

hatay

orman yangını

yangın

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Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, hızla yayılarak çevredeki evlere sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.Bölgede etkili olan kuvvetli fırtına, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yangının bazı evlere sıçradığı belirtildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/1097452143.html

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