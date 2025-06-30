Altın alıcıları dikkat: Gram altında düşüş sonrası yeni tahmin ne?
09:48 30.06.2025 (güncellendi: 09:50 30.06.2025)
© AAAltın, çeyrek altın, gram altın
© AA
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Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test ettikten sonra düşüş trendine girdi. Özellikle Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında ateşkesin sağlanmasıyla fiyatlarda düşüş derinleşti. Peki altın fiyatlarında gerileme sürecek mi?
Gram altın fiyatı 4 bin 200 TL seviyelerine gerilerken, piyasada düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Tarihi rekor sonrası serbest düşüş
Gram altın fiyatı en son 16 Haziran tarihinde 4 bin 377 lira ile rekor kırmıştı. Son fiyatlamalarda ise gram altın rekor seviyeden bir hayli aşağı indi.
Peki fiyatlardaki sert kaybın nedeni ne? Altında düşüş devam edecek mi?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar gram altın için rakam vererek, ‘Önümüzdeki 2 hafta içerisinde test edebilir’ dedi.
‘Satış ağırlıklı piyasalar görebiliriz’
Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:
“Ons altın fiyatında İran-İsrail savaşının bitmesiyle 3255 dolar seviyelerine kadar düşüşün gerçekleştiğini gördük. Orta vade aşağı sinyalleri vermesi nedeniyle de yeni bir sürpriz olmazsa 3174 dolar seviyesine kadar düşüş gelme potansiyeli de artmış durumda. 3355 dolar seviyesinin üzerinde tutunmadığı sürece de satış ağırlıklı piyasaları görebiliriz.
Sert düşüşün nedeni ne?
Özellikle Fed Başkanı Jerome Powel'ın ‘tarifelerin etkisini önümüzdeki dönemde hissedeceğiz’ demesi yakın vadede faiz indirimlerinin önünü de kapadığından yüksek faiz altına satışın gelmesini de tetiklemiş durumda. Çin-ABD ticaret müzakerelerinde anlaşma global riski azaltsa da AB gibi birçok yerle henüz durum netlik kazanmış değil. Altında düşüşün ana sebebini faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ile İran-İsrail savaşının durması olarak gösterebiliriz. Gram altın da ons altın fiyatına paralel olarak 4175 TL seviyelerine kadar düşüş gösterdi.
Rakam verildi: önümüzdeki 2 hafta içinde test edebilir
Hem ons altın hem de gram altında orta vade göstergeler aşağı yönlü sinyaller ürettiği için 4110 TL seviyelerine kadar gram altının düşme ihtimali artmıştır. Yeni bir haber gelmezse gram altının 4000 TL seviyesini önümüzdeki 2 hafta içerisinde test edebileceğini düşünüyoruz.
‘4 bin TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyeli yüksek’
Orta vade aşağı sinyalleri gelmesi nedeniyle yukarısı için kısa vadede pek beklentimiz yok. 4000 TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyelinin fazla olduğu bir dönem içerisindeyiz. Ancak jeopolitik risklerde yeniden artış olursa veya faiz indirimlerini gerektirecek bir veri gelirse o zaman 4282 TL kritik direncinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görebiliriz.
‘Yeni zirveler konuşmamız zor’
Global gelişmelerin son derece oynak olduğu bir dönemde özellikle yatay seyirde hareket eden piyasalarda uzun vade ileriyi görmek zorlaşsa da altın ons altının prim yapması için jeopolitik risklerle enflasyon riskinin devam etmesi gerekir. Kaldı ki yüksek faizlerin de altına olumsuz etki yaptığını da unutmayalım. Şimdilik doların zayıflamasına rağmen altına satış gelmesi birbirine ters olsa da jeopolitik riskler azalırsa altında düşüş devam edebilir. Ons altında 3183 dolar ihtimali fazladır. Yukarı hedeflerde de 3359 doların üzerinde tutunmadığı sürece yeni zirveleri konuşmamız zor.
Altın alacaklara uyarı
Gram altına gelince benzer bir hareketi orada da bekliyoruz. 3935 TL seviyesine kadar düşme olasılığı artmış durumda. Yukarısı için ise 4280 TL’nin üzerinde güçlü görünmesi gerekiyor. O zaman 4360 TL seviyesini hedeflemek mümkün olacaktır. Şimdilik yeni jeopolitik riskler oluşmadığı sürece büyüme hedeflerinin aşağı çekilmesi nedeniyle global anlamda ve buna paralel olarak yurt içerisinde altında gevşeme yaşanma ihtimali daha fazla olduğundan alıcıların dikkatli olmasında fayda var.”
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın haftaya 3275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3247 dolar, en yüksek de 3283 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3280 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 4197 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4165 lira, en yüksek de 4211 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4208 liradan alıcı buluyor.