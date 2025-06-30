https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/altin-alicilari-dikkat-gram-altinda-dusus-sonrasi-yeni-tahmin-ne-1097447887.html

Altın alıcıları dikkat: Gram altında düşüş sonrası yeni tahmin ne?

Altın alıcıları dikkat: Gram altında düşüş sonrası yeni tahmin ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test ettikten sonra düşüş trendine girdi. Özellikle Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında ateşkesin... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:48+0300

2025-06-30T09:48+0300

2025-06-30T09:50+0300

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Gram altın fiyatı 4 bin 200 TL seviyelerine gerilerken, piyasada düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor.Tarihi rekor sonrası serbest düşüşGram altın fiyatı en son 16 Haziran tarihinde 4 bin 377 lira ile rekor kırmıştı. Son fiyatlamalarda ise gram altın rekor seviyeden bir hayli aşağı indi. Peki fiyatlardaki sert kaybın nedeni ne? Altında düşüş devam edecek mi? Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar gram altın için rakam vererek, ‘Önümüzdeki 2 hafta içerisinde test edebilir’ dedi.‘Satış ağırlıklı piyasalar görebiliriz’Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:Sert düşüşün nedeni ne?Rakam verildi: önümüzdeki 2 hafta içinde test edebilir‘4 bin TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyeli yüksek’‘Yeni zirveler konuşmamız zor’Altın alacaklara uyarıONS ALTIN FİYATLARIOns altın haftaya 3275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3247 dolar, en yüksek de 3283 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3280 dolardan işlem geçiyor.GRAM ALTIN FİYATLARIGram altın güne 4197 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4165 lira, en yüksek de 4211 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4208 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/haftanin-kazanan-yatirim-araci-belli-oldu-altin-dususe-gecti-borsa-ve-doviz-yukseldi-1097403408.html

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