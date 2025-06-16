https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/haftanin-ilk-gunune-rekorlar-basladi-gram-altinda-yeni-zirve-1097054379.html

Haftanın ilk gününe rekorla başladı: Gram altında yeni zirve

Haftanın ilk gününe rekorla başladı: Gram altında yeni zirve

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerginlik ile altının gram fiyatı haftaya rekorla başladı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T10:28+0300

2025-06-16T10:28+0300

2025-06-16T10:28+0300

ekonomi̇

gram altın

çeyrek altın

i̇ran

kapalıçarşı

tl

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İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerginlik karşılıklı çatışmaya dönüşürken güvenli liman varlıklarına da talep yükseldi. Gram altın haftanın ilk gününe rekor kırarak başladı.Gram altın ne kadar?Haftanın ilk gününe 3441 dolar seviyesinden başlayan ons altın 3451 seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu sıralar 3430 dolardan işlem görüyor.Haftaya 4350 TL'den başlayan gram altın ise 4380 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4355 TL'den alıcı buluyor.Çeyrek altın ve tam altın fiyatlarıKapalıçarşı'da çeyrek altın 7208 TL'den, tam altın ise 28703 TL'den satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html

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