https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/haftanin-kazanan-yatirim-araci-belli-oldu-altin-dususe-gecti-borsa-ve-doviz-yukseldi-1097403408.html

Haftanın kazanan yatırım aracı belli oldu: Altın düşüşe geçti, borsa ve döviz yükseldi

Haftanın kazanan yatırım aracı belli oldu: Altın düşüşe geçti, borsa ve döviz yükseldi

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.19 artışla 9 bin 404.89 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşerek 4 bin 199 liraya... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T19:10+0300

2025-06-27T19:10+0300

2025-06-27T19:10+0300

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Borsa haftayı yükselişle tamamlarken altın değer kaybetti, döviz ve yatırım fonları ise yükseliş gösterdi.İsrail ve İran arasında süren gerilimin ateşkesle sonuçlanmasıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2.19 artarak 9 bin 404.89 puana yükseldi. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşüşle 4 bin 199 liraya, çeyrek altın ise yüzde 2.27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi. Piyasalarda dolar/TL kuru yüzde 0.55 artarak 39.88 liraya, euro /TL ise yüzde 2.37 yükselişle 46.82 liraya çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1.65, emeklilik fonları ise yüzde 1.52 değer kazandı. En çok kazandıran yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2.91'le hisse senedi fonları oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html

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