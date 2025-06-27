https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/haftanin-kazanan-yatirim-araci-belli-oldu-altin-dususe-gecti-borsa-ve-doviz-yukseldi-1097403408.html
Haftanın kazanan yatırım aracı belli oldu: Altın düşüşe geçti, borsa ve döviz yükseldi
Haftanın kazanan yatırım aracı belli oldu: Altın düşüşe geçti, borsa ve döviz yükseldi
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.19 artışla 9 bin 404.89 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşerek 4 bin 199 liraya... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T19:10+0300
2025-06-27T19:10+0300
2025-06-27T19:10+0300
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Borsa haftayı yükselişle tamamlarken altın değer kaybetti, döviz ve yatırım fonları ise yükseliş gösterdi.İsrail ve İran arasında süren gerilimin ateşkesle sonuçlanmasıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2.19 artarak 9 bin 404.89 puana yükseldi. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşüşle 4 bin 199 liraya, çeyrek altın ise yüzde 2.27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi. Piyasalarda dolar/TL kuru yüzde 0.55 artarak 39.88 liraya, euro /TL ise yüzde 2.37 yükselişle 46.82 liraya çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1.65, emeklilik fonları ise yüzde 1.52 değer kazandı. En çok kazandıran yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2.91'le hisse senedi fonları oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html
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Haftanın kazanan yatırım aracı belli oldu: Altın düşüşe geçti, borsa ve döviz yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.19 artışla 9 bin 404.89 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşerek 4 bin 199 liraya gerilerken, dolar ve avro sırasıyla yüzde 0.55 ve yüzde 2.37 oranında yükseldi. Yatırım fonları yüzde 1.65, emeklilik fonları ise yüzde 1.52 değer kazandı.
Borsa haftayı yükselişle tamamlarken altın değer kaybetti, döviz ve yatırım fonları ise yükseliş gösterdi.
İsrail ve İran arasında süren gerilimin ateşkesle sonuçlanmasıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2.19 artarak 9 bin 404.89 puana yükseldi. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 düşüşle 4 bin 199 liraya, çeyrek altın ise yüzde 2.27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi.
Piyasalarda dolar/TL kuru yüzde 0.55 artarak 39.88 liraya, euro /TL ise yüzde 2.37 yükselişle 46.82 liraya çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1.65, emeklilik fonları ise yüzde 1.52 değer kazandı. En çok kazandıran yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2.91'le hisse senedi fonları oldu.