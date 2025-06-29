https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rus-ordusu-hizla-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1097432871.html
Rus ordusu hızla ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Rus ordusu hızla ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T12:31+0300
2025-06-29T12:31+0300
2025-06-29T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_26:0:858:468_1920x0_80_0_0_0d69464694c83a7b1d7f3da0de776fd4.png
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Bakanlık ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Kinjal aeroballistik hipersonik füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ile İHA'lar kullanarak Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine ve petrol rafinerilerine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi:us hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füze ve 102 adet uçak tipi İHA'yı düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097226207.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_130:0:754:468_1920x0_80_0_0_9b538f716af5795cd543e47aa353c56f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, kayıp, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, kayıp, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
Rus ordusu hızla ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
12:31 29.06.2025 (güncellendi: 12:43 29.06.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Bakanlık ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Kinjal aeroballistik hipersonik füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ile İHA'lar kullanarak Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine ve petrol rafinerilerine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi:
Saldırı hedefine ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
us hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füze ve 102 adet uçak tipi İHA'yı düşürdü.