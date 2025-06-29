https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rus-ordusu-hizla-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1097432871.html

Rus ordusu hızla ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Rus ordusu hızla ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T12:31+0300

2025-06-29T12:31+0300

2025-06-29T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna ordusu

kayıp

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Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Novoukrainka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Bakanlık ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Kinjal aeroballistik hipersonik füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ile İHA'lar kullanarak Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine ve petrol rafinerilerine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi:us hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füze ve 102 adet uçak tipi İHA'yı düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097226207.html

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donbass

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Sputnik Türkiye

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