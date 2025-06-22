https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097226207.html

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T13:04+0300

2025-06-22T13:04+0300

2025-06-22T13:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.355 askeri etkisiz hale getirilirken 9 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesi, İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 2 HIMARS füzesi ile 164 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rus-ordusu-ukraynada-silah-sanayi-tesislerini-vurdu-1097085339.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, brifing, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)