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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097226207.html
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T13:04+0300
2025-06-22T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
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özel askeri harekat
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.355 askeri etkisiz hale getirilirken 9 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesi, İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 2 HIMARS füzesi ile 164 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rus-ordusu-ukraynada-silah-sanayi-tesislerini-vurdu-1097085339.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, brifing, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, brifing, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

13:04 22.06.2025
© Sputnik / Максим ПлатоновRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Максим Платонов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Perebudova yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.355 askeri etkisiz hale getirilirken 9 zırhlı muharebe aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesi, İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 2 HIMARS füzesi ile 164 uçak tipi İHA imha etti.
Rus taarruz birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’da silah sanayi tesislerini vurdu
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