https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rosatom-abd-paks-2-ngs-ile-baglantili-bankalara-yonelik-yaptirimlari-kaldiracak-1097437757.html

Rosatom: ABD, Pakş-2 NGS ile bağlantılı bankalara yönelik yaptırımları kaldıracak

Rosatom: ABD, Pakş-2 NGS ile bağlantılı bankalara yönelik yaptırımları kaldıracak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), ABD’nin Macaristan’daki Pakş-2 Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı ile bağlantılı bankalara ve sigorta... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T17:59+0300

2025-06-29T17:59+0300

2025-06-29T17:59+0300

dünya

rusya

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rusya atom enerji şirketi rosatom

pakş-2 nükleer santrali

ab

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Rosatom’dan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Pakş-2 NGS projesi de dahil olmak üzere nükleer enerjiyle ilişkili bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin ABD’nin mali yaptırımlarından muaf tutulması, Rosatom'un Macar ortaklarıyla birlikte bu projeyi daha yoğun bir şekilde uygulamasına olanak tanıyacak.Açıklamada, “Cuma günü OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi), Rosatom şirketinin Atomstroyeksport mühendislik bölümü şahsında Macaristan'da uyguladığı Pakş-2 projesi de dahil olmak üzere, nükleer enerjiyle ilgili projelerde bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin faaliyetlerini ABD mali yaptırımlarından muaf tutma yönünde önemli bir karar aldı. Bu, yürürlükte olan sözleşme çerçevesinde projeyi Macar ortaklarımızla daha yoğun bir şekilde uygulamamıza olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.Pakş-2 projesiMacaristan'ın tek nükleer santrali olan Pakş NGS, Budapeşte'ye 100, Pakş kentine ise 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Pakş Nükleer Güç Santrali şu anda Macaristan'daki tüm elektriğin neredeyse yarısını üretiyor, santralin genişletilerek iki yeni güç ünitesinin devreye alınmasıyla bu payın iki katına çıkması bekleniyor. Pakş-2 NGS aynı zamanda Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) topraklarındaki ilk projesidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/rosatom-akkuyu-nukleer-santralinin-insasi-belirlenen-takvime-uygun-olarak-ilerliyor-1097220802.html

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