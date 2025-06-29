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Rosatom: ABD, Pakş-2 NGS ile bağlantılı bankalara yönelik yaptırımları kaldıracak
Rosatom: ABD, Pakş-2 NGS ile bağlantılı bankalara yönelik yaptırımları kaldıracak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), ABD’nin Macaristan’daki Pakş-2 Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı ile bağlantılı bankalara ve sigorta... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T17:59+0300
2025-06-29T17:59+0300
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Rosatom’dan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Pakş-2 NGS projesi de dahil olmak üzere nükleer enerjiyle ilişkili bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin ABD’nin mali yaptırımlarından muaf tutulması, Rosatom'un Macar ortaklarıyla birlikte bu projeyi daha yoğun bir şekilde uygulamasına olanak tanıyacak.Açıklamada, “Cuma günü OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi), Rosatom şirketinin Atomstroyeksport mühendislik bölümü şahsında Macaristan'da uyguladığı Pakş-2 projesi de dahil olmak üzere, nükleer enerjiyle ilgili projelerde bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin faaliyetlerini ABD mali yaptırımlarından muaf tutma yönünde önemli bir karar aldı. Bu, yürürlükte olan sözleşme çerçevesinde projeyi Macar ortaklarımızla daha yoğun bir şekilde uygulamamıza olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.Pakş-2 projesiMacaristan'ın tek nükleer santrali olan Pakş NGS, Budapeşte'ye 100, Pakş kentine ise 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Pakş Nükleer Güç Santrali şu anda Macaristan'daki tüm elektriğin neredeyse yarısını üretiyor, santralin genişletilerek iki yeni güç ünitesinin devreye alınmasıyla bu payın iki katına çıkması bekleniyor. Pakş-2 NGS aynı zamanda Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) topraklarındaki ilk projesidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/rosatom-akkuyu-nukleer-santralinin-insasi-belirlenen-takvime-uygun-olarak-ilerliyor-1097220802.html
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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya atom enerji şirketi rosatom, pakş-2 nükleer santrali, ab, avrupa birliği, budapeşte, macaristan, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya atom enerji şirketi rosatom, pakş-2 nükleer santrali, ab, avrupa birliği, budapeşte, macaristan, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

Rosatom: ABD, Pakş-2 NGS ile bağlantılı bankalara yönelik yaptırımları kaldıracak

17:59 29.06.2025
© AP Photo / Celal GüneşBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Celal Güneş
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), ABD’nin Macaristan’daki Pakş-2 Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı ile bağlantılı bankalara ve sigorta şirketlerine yönelik yaptırımları kaldıracağını bildirdi.
Rosatom’dan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Pakş-2 NGS projesi de dahil olmak üzere nükleer enerjiyle ilişkili bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin ABD’nin mali yaptırımlarından muaf tutulması, Rosatom'un Macar ortaklarıyla birlikte bu projeyi daha yoğun bir şekilde uygulamasına olanak tanıyacak.
Açıklamada, “Cuma günü OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi), Rosatom şirketinin Atomstroyeksport mühendislik bölümü şahsında Macaristan'da uyguladığı Pakş-2 projesi de dahil olmak üzere, nükleer enerjiyle ilgili projelerde bir dizi Rus bankası ve sigorta şirketinin faaliyetlerini ABD mali yaptırımlarından muaf tutma yönünde önemli bir karar aldı. Bu, yürürlükte olan sözleşme çerçevesinde projeyi Macar ortaklarımızla daha yoğun bir şekilde uygulamamıza olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.

Pakş-2 projesi

Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Pakş NGS, Budapeşte'ye 100, Pakş kentine ise 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Pakş Nükleer Güç Santrali şu anda Macaristan'daki tüm elektriğin neredeyse yarısını üretiyor, santralin genişletilerek iki yeni güç ünitesinin devreye alınmasıyla bu payın iki katına çıkması bekleniyor. Pakş-2 NGS aynı zamanda Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) topraklarındaki ilk projesidir.
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