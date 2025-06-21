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Rosatom: Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşası belirlenen takvime uygun olarak ilerliyor
Rosatom: Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşası belirlenen takvime uygun olarak ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rusatom Otomatik Kontrol Sistemleri Anonim Şirketi CEO'su Andrey Butko, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasının belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) bünyesinde faaliyet gösteren Rusatom Otomatik Kontrol Sistemleri Anonim Şirketi CEO'su Andrey Butko, Sputnik’e verdiği röportajda Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasının plana göre, belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini söyledi.Eylül ayı sonuna kadar tüm otomasyon sistemi ekipmanlarının teslimatının yüzde 100'ünü tamamlamayı ve birinci güç ünitesinin tüm sistemlerinin takvime uygun olarak devreye alınmaya hazır olmasını sağlamayı planladıklarını belirten Butko, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-tamamlandiginda-turkiyenin-elektrik-ihtiyacinin-yuzde-10unu-karsilayacak-1096691571.html
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rosatom, akkuyu, nükleer santral, proje, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya
rosatom, akkuyu, nükleer santral, proje, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya

Rosatom: Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşası belirlenen takvime uygun olarak ilerliyor

18:31 21.06.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Rusatom Otomatik Kontrol Sistemleri Anonim Şirketi CEO'su Andrey Butko, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasının belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) bünyesinde faaliyet gösteren Rusatom Otomatik Kontrol Sistemleri Anonim Şirketi CEO'su Andrey Butko, Sputnik’e verdiği röportajda Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasının plana göre, belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini söyledi.
Eylül ayı sonuna kadar tüm otomasyon sistemi ekipmanlarının teslimatının yüzde 100'ünü tamamlamayı ve birinci güç ünitesinin tüm sistemlerinin takvime uygun olarak devreye alınmaya hazır olmasını sağlamayı planladıklarını belirten Butko, şu ifadeleri kullandı:

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşası plana göre, takvime uygun şekilde ilerliyor. Başkanlığını yaptığım şirket, Rosatom nezdinde otomasyon sistemi ve teknik ekipmanlardan sorumlu. Bunlar muhtemelen en önemli sistemlerden biri, çünkü bu sistemler sayesinde ülkemizin hem Rusya'da hem de yurtdışında inşa ettiği tüm nükleer santrallerin güvenli ve verimli şekilde çalışması sağlanıyor.

Mevcut tüm kısıtlamalara rağmen ekipmanlarımızın nükleer santrale teslimatını sağlıyoruz. Birinci güç ünitesi için otomasyon sistemi ekipmanlarının %85'inden fazlası halihazırda sahada bulunuyor.

Ayrıca Eylül ayı sonuna kadar tüm otomasyon sistemi ekipmanlarının teslimatının yüzde 100'ünü tamamlamayı ve birinci güç ünitesinin tüm sistemlerinin takvime uygun olarak devreye alınmaya hazır olmasını sağlamayı planlıyoruz.

İnşaat aşamasında olan ikinci güç ünitesine gelince, ekipman teslimatlarına çoktan başlandı. Bazı önemli sistemler de nükleer santrale ulaştırılmış durumda. Sürece olumlu bakıyoruz ve tüm yükümlülükleri yüzde 100 yerine getireceğimiz ve santralin faaliyete geçeceğinden eminiz.

Rosatom olarak projelerimizde her zaman güvenliğin koşulsuz önceliğine, radyasyon, nükleer, çevresel güvenliğe bağlı kalıyoruz. Birçok otomasyon sistemi, nükleer santral faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması için tasarlanmıştır. Rosatom'un Akkuyu projesinde uyguladığı tüm tasarım çözümleri, bu koşulsuz önceliği teyit ediyor. Rosatom her zaman güvenliğin her türüne öncelik verir. Daha önce bahsettiğim tüm sistemler zamanında devreye alınacak ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin güvenliğini sağlayacak.

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