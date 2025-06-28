https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/kayip-ukrayna-askerlerinin-yakinlari-kievde-miting-duzenledi-1097427752.html

Kayıp Ukrayna askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi

Kayıp Ukrayna askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi

Sputnik Türkiye

Krınkiy'de kaybolan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T18:03+0300

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ukrayna kri̇zi̇

kiev

dinyeper nehri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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herson

miting

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Ukraynada yayınlanan Obşestvennoye gazetesinin haberine göre, Herson'un Krınkiy bölgesindeki çatışmaların ardından kendilerinden bir daha haber alınamayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de bir miting düzenledi.Haberde, "Yetkililerden kayıp askerlerin aranması çalışmalarını hızlandırmalarını talep etmek için toplandılar, çünkü bir yıldır yakınlarının akıbeti konusundaki belirsizlikle yaşıyorlar" ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan "Krınki. Eve Dönüş Yolu" derneğinin başkanı Lilia Rudenko, yaklaşık 2 bin askerin kayıp olduğunu belirtti.Miting katılımcıları şişme botların üzerine mankenlerin yerleştirildiği sembolik enstalasyonlar sergiledi. Bu mankenler Dinyeper Nehri'ne açılan ve kaybolan askerleri sembolize ediyor.

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kiev, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, asker, herson, miting