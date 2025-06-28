https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/kayip-ukrayna-askerlerinin-yakinlari-kievde-miting-duzenledi-1097427752.html
Kayıp Ukrayna askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi
Kayıp Ukrayna askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi
Sputnik Türkiye
Krınkiy'de kaybolan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T18:03+0300
2025-06-28T18:03+0300
2025-06-28T18:01+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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herson
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Ukraynada yayınlanan Obşestvennoye gazetesinin haberine göre, Herson'un Krınkiy bölgesindeki çatışmaların ardından kendilerinden bir daha haber alınamayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de bir miting düzenledi.Haberde, "Yetkililerden kayıp askerlerin aranması çalışmalarını hızlandırmalarını talep etmek için toplandılar, çünkü bir yıldır yakınlarının akıbeti konusundaki belirsizlikle yaşıyorlar" ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan "Krınki. Eve Dönüş Yolu" derneğinin başkanı Lilia Rudenko, yaklaşık 2 bin askerin kayıp olduğunu belirtti.Miting katılımcıları şişme botların üzerine mankenlerin yerleştirildiği sembolik enstalasyonlar sergiledi. Bu mankenler Dinyeper Nehri'ne açılan ve kaybolan askerleri sembolize ediyor.
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kiev, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, asker, herson, miting
kiev, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, asker, herson, miting
Kayıp Ukrayna askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi
Krınkiy'de kaybolan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de miting düzenledi.
Ukraynada yayınlanan Obşestvennoye gazetesinin haberine göre, Herson'un Krınkiy bölgesindeki çatışmaların ardından kendilerinden bir daha haber alınamayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yakınları Kiev'de bir miting düzenledi.
Haberde, "Yetkililerden kayıp askerlerin aranması çalışmalarını hızlandırmalarını talep etmek için toplandılar, çünkü bir yıldır yakınlarının akıbeti konusundaki belirsizlikle yaşıyorlar" ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan "Krınki. Eve Dönüş Yolu" derneğinin başkanı Lilia Rudenko, yaklaşık 2 bin askerin kayıp olduğunu belirtti.
Miting katılımcıları şişme botların üzerine mankenlerin yerleştirildiği sembolik enstalasyonlar sergiledi. Bu mankenler Dinyeper Nehri'ne açılan ve kaybolan askerleri sembolize ediyor.