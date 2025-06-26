https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-ve-ukrayna-istanbul-anlasmasina-uygun-olarak-yeni-esir-takasi-gerceklestirdi-1097367174.html

Rusya ve Ukrayna, İstanbul anlaşmasına uygun olarak yeni esir takası gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna, İstanbul anlaşmasına uygun olarak yeni esir takası gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleştirdiği müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar kapsamında bugün bir esir takası daha... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T17:30+0300

2025-06-26T17:30+0300

2025-06-26T17:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

mutabakat

i̇stanbul

anlaşma

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.“2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri daha geri getirildi” denilen açıklamada, karşılığında, Ukrayna ordusuna mensup bir grup savaş esirinin karşı tarafa teslim edildiği kaydedildi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" ifadelerini kullandı.

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rusya

ukrayna

i̇stanbul

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mutabakat, i̇stanbul, anlaşma, esir takası