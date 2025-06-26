https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-ve-ukrayna-istanbul-anlasmasina-uygun-olarak-yeni-esir-takasi-gerceklestirdi-1097367174.html
Rusya ve Ukrayna, İstanbul anlaşmasına uygun olarak yeni esir takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna, İstanbul anlaşmasına uygun olarak yeni esir takası gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleştirdiği müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar kapsamında bugün bir esir takası daha... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T17:30+0300
2025-06-26T17:30+0300
2025-06-26T17:30+0300
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mutabakat
i̇stanbul
anlaşma
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.“2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri daha geri getirildi” denilen açıklamada, karşılığında, Ukrayna ordusuna mensup bir grup savaş esirinin karşı tarafa teslim edildiği kaydedildi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-iki-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1097159233.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mutabakat, i̇stanbul, anlaşma, esir takası
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mutabakat, i̇stanbul, anlaşma, esir takası
Rusya ve Ukrayna, İstanbul anlaşmasına uygun olarak yeni esir takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleştirdiği müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar kapsamında bugün bir esir takası daha gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.
“2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri daha geri getirildi” denilen açıklamada, karşılığında, Ukrayna ordusuna mensup bir grup savaş esirinin karşı tarafa teslim edildiği kaydedildi.
Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" ifadelerini kullandı.