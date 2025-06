https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/gunes-en-buyuk-dusmani-10-yasindaki-kucuk-kiz-genetik-xp-hastaligi-nedeniyle-hayatini-karanlikta-1097416590.html

Güneş en büyük düşmanı: 10 yaşındaki küçük kız genetik XP hastalığı nedeniyle hayatını karanlıkta geçiriyor

Güneş en büyük düşmanı: 10 yaşındaki küçük kız genetik XP hastalığı nedeniyle hayatını karanlıkta geçiriyor

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te yaşayan ve genetik XP hastalığı nedeniyle hayatını karanlıkta geçirmek zorunda kalan 10 yaşındaki küçük kız güneşe hasret. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T12:02+0300

2025-06-28T12:02+0300

2025-06-28T12:02+0300

sağlik

hacettepe üniversitesi

gaziantep

genetik xp hastalığı

güneşe çıkamama hastalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415962_11:0:1154:643_1920x0_80_0_0_8b63edfab7aa03a3951ec547984f7d0c.jpg

Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle hayatını karanlıkta geçirmek zorunda kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt, evde onu yalnız bırakmayan kuzenleri sayesinde hayata daha sıkı sarılıyor. Küçük kız hayatı evinin penceresinden izlerken dışarı çıkmak zorunda olduğu zamanlarda ise özel kıyafet giymek zorunda kaldığını anlatırken, "Dışarıdan oyun sesleri geldiğinde çok istiyorum ama çıkamıyorum, okula gidemiyorum" dedi. 2 yaşından beri güneşe hasret yaşıyorBozkurt ailesinin 6 çocuğundan biri olan Cemile'ye henüz 2 yaşında halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak da bilinen ve çok nadir görülen XP (Xeroderma Pigmentosum) teşhisi konuldu. Gün ışığına çıkamadığı için sokakta oynamaya hasret kalan küçük Cemile, kendisini ziyarete gelen kuzenleriyle evde oyunlar oynuyor. Eve gelen öğretmeni sayesinde okuma yazmayı öğrenmeye çalışan Cemile, iyileşip bir an önce dışarıda arkadaşlarıyla buluşmak istiyor.Hayatın evinin penceresinden izliyorBaba Serdal Bozkurt, kızına 2 yaşında teşhis konulduktan sonra 3 yıl boyunca Adana'da 7 operasyon geçirdiğini ancak sonuç alınamadığını anlattı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde tedaviye devam ettiklerini belirten Bozkurt, "Eve öğretmen gelmeye başladı. Elimizden geldiğince gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz. Bu eğitim onun için iyi oldu." diye konuştu.Kızının cilt kanseri riski taşıdığı için güneşe çıkamadığına değinen Bozkurt, "Gündüzleri eğlence ya da oyun durumu yok. Eskiden dışarıdaki seslere ilgisi vardı, pencereden bakardı ama şimdi dünyaya küsmüş gibi. Dışarıda kıyamet kopsa umursamıyor. Tedavi için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Dışarı çıkamadığım için sıkılıyorumCemile Bozkurt ise yaşıtlarıyla dışarda oyun oynamayı çok istediğini ancak bunu yapamadığı için üzüldüğünü dile getirdi. Tedavi için destek beklediğini belirten küçük kız, şunları kaydetti:"Dışarıdan oyun sesleri geldiğinde çok istiyorum ama çıkamıyorum, okula gidemiyorum. Yaşıtlarım 4. ya da 5. sınıfa giderken ben evde eğitim görüyorum. Şef olup yemek yapmak ya da öğretmen olmak istiyorum. Bu ikisi arasında gidip geliyorum. Evde ders çalışıyor, kardeşlerimle oynuyor, telefonlarıma bakıyorum. Dışarı çıkamadığım için sıkılıyorum. Kuzenlerim geldiklerinde çok mutlu oluyorum, oyunlar oynuyoruz."Kuzenleriyle vakit geçiriyorAnne Emine Bozkurt ise kızının hastalığı nedeniyle dışarı çıkamamasına çok üzüldüğünü ifade etti. Cemile'nin arkadaş çevresinde çok sevildiğini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:"Kuzenleri gelip kızımla oynuyorlar. Cemile'nin herkesle arası iyidir, sevmeyen yoktur. Evden çıkamıyor ama evin içi sürekli dolu. Kuzenleri, arkadaşları geliyor çünkü çok seviliyor. Özellikle Emine daha çok seviyor. Cemile'nin güneşi Emine oldu. Okuldan çıkar çıkmaz hemen bize geliyor."Aynı yaştaki kuzeni Ebrar Bozkurt ise Cemile ile vakit geçirmekten keyif aldığını belirterek, "Buraya geldiğimde oyun oynuyoruz. Cemile'nin hastalığından dolayı üzülmesini istemiyorum. Ailemden izin aldığımda Cemile'nin yanında kalıyorum. Bazen birlikte ödev bile yapıyoruz. Kardeş gibiyiz, birbirimizi çok seviyoruz." dedi. Cemile'nin diğer kuzeni Emine Bozkurt da okuldan çıkar çıkmaz onun yanına geldiğini anlatarak, "Cemile, kendi kardeşim gibi. Onu çok seviyorum ve her gün geliyorum. Her gün en az 1 saat oyun oynuyoruz." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/yazin-gorulen-en-tehlikeli-durum-uzmani-uyardi-vucut-isisindaki-ani-yukselis-olumcul-olabilir-1097381725.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hacettepe üniversitesi, gaziantep, genetik xp hastalığı , güneşe çıkamama hastalığı