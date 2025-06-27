https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/yazin-gorulen-en-tehlikeli-durum-uzmani-uyardi-vucut-isisindaki-ani-yukselis-olumcul-olabilir-1097381725.html

Yazın görülen en tehlikeli durum: Uzmanı uyardı, vücut ısısındaki ani yükseliş ölümcül olabilir

Yazın görülen en tehlikeli durum: Uzmanı uyardı, vücut ısısındaki ani yükseliş ölümcül olabilir

Sputnik Türkiye

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte güneş çarpması vakaları da yükselişe geçti. Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T10:42+0300

2025-06-27T10:42+0300

2025-06-27T10:42+0300

yaşam

sıcak hava

organ

kalp

beyin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381946_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c12259532c792166e08d8a858fb76d89.jpg

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bu yaz günlerinde güneş çarpması nedeniyle acil servis başvuruları artış gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında kalmak, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.Risk grubunda kimler var?İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, yaptığı açıklamada çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin güneş çarpmasına karşı en hassas gruplar olduğunu vurguladı. “Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül olabilir” diyen Demir, sıvı kaybı ve mevcut hastalıkların tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.Güneş çarpmasının belirtileri neler?Demir, güneş çarpmasının vücut ısısının 40 dereceyi aşmasıyla başladığını ve şu belirtileri gösterebileceğini belirtti:Bu belirtiler görüldüğünde hızlıca müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatan Demir, “Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir” dedi.Basit önlemler hayat kurtarabilirHafif vakalarda kişinin serin bir ortama geçip bol sıvı tüketmesi öneriliyor. Ancak ciddi durumlarda, zaman kaybetmeden hastaneye başvurulması şart. Demir, "Acilde hastaya buz uygulanıyor, ancak kalp hastalarında bu işlem kontrollü yapılmalı. Ateş düşürücüler etkili olmuyor" uyarısında bulundu.Güneşten korunmada yapılan yanlışlara dikkatDoç. Dr. Demir, şapka kullanımında da hatalara dikkat çekerek şunları söyledi:“Naylon veya ısıyı tutan şapkalar zararlıdır. Pamuklu ve keten şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapkayı ıslatabilirsiniz.”Ayrıca, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, bu zaman diliminin en tehlikeli saatler olduğunu ifade etti.İlaç kullananlar daha dikkatli olmalıÖzellikle idrar söktürücü ilaç kullananların ekstra dikkatli olması gerektiğini belirten Demir, “Bu ilaçlar su kaybını artırır. Güneşle birleşince vücutta ciddi sıvı kaybına neden olabilir” dedi.Demir, sözlerini şu tavsiyelerle noktaladı:“Yüzünüzü yıkayın, baştan aşağı soğuk su dökün, bol su için. Bu gibi basit önlemler hayat kurtarabilir. Belirtiler başladığında iyileşmeyi beklemeyin, acil servise başvurun.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-kayseriden-mersine-kadar-1097379801.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıcak hava, organ, kalp, beyin