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Yazın görülen en tehlikeli durum: Uzmanı uyardı, vücut ısısındaki ani yükseliş ölümcül olabilir
Yazın görülen en tehlikeli durum: Uzmanı uyardı, vücut ısısındaki ani yükseliş ölümcül olabilir
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Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte güneş çarpması vakaları da yükselişe geçti. Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T10:42+0300
2025-06-27T10:42+0300
yaşam
sıcak hava
organ
kalp
beyin
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Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bu yaz günlerinde güneş çarpması nedeniyle acil servis başvuruları artış gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında kalmak, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.Risk grubunda kimler var?İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, yaptığı açıklamada çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin güneş çarpmasına karşı en hassas gruplar olduğunu vurguladı. “Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül olabilir” diyen Demir, sıvı kaybı ve mevcut hastalıkların tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.Güneş çarpmasının belirtileri neler?Demir, güneş çarpmasının vücut ısısının 40 dereceyi aşmasıyla başladığını ve şu belirtileri gösterebileceğini belirtti:Bu belirtiler görüldüğünde hızlıca müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatan Demir, “Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir” dedi.Basit önlemler hayat kurtarabilirHafif vakalarda kişinin serin bir ortama geçip bol sıvı tüketmesi öneriliyor. Ancak ciddi durumlarda, zaman kaybetmeden hastaneye başvurulması şart. Demir, "Acilde hastaya buz uygulanıyor, ancak kalp hastalarında bu işlem kontrollü yapılmalı. Ateş düşürücüler etkili olmuyor" uyarısında bulundu.Güneşten korunmada yapılan yanlışlara dikkatDoç. Dr. Demir, şapka kullanımında da hatalara dikkat çekerek şunları söyledi:“Naylon veya ısıyı tutan şapkalar zararlıdır. Pamuklu ve keten şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapkayı ıslatabilirsiniz.”Ayrıca, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, bu zaman diliminin en tehlikeli saatler olduğunu ifade etti.İlaç kullananlar daha dikkatli olmalıÖzellikle idrar söktürücü ilaç kullananların ekstra dikkatli olması gerektiğini belirten Demir, “Bu ilaçlar su kaybını artırır. Güneşle birleşince vücutta ciddi sıvı kaybına neden olabilir” dedi.Demir, sözlerini şu tavsiyelerle noktaladı:“Yüzünüzü yıkayın, baştan aşağı soğuk su dökün, bol su için. Bu gibi basit önlemler hayat kurtarabilir. Belirtiler başladığında iyileşmeyi beklemeyin, acil servise başvurun.”
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sıcak hava, organ, kalp, beyin
sıcak hava, organ, kalp, beyin

Yazın görülen en tehlikeli durum: Uzmanı uyardı, vücut ısısındaki ani yükseliş ölümcül olabilir

10:42 27.06.2025
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
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Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte güneş çarpması vakaları da yükselişe geçti. Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin risk altında olduğunu belirtti. Ani vücut ısısı artışı beyin ve kalp gibi hayati organları etkileyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.
Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bu yaz günlerinde güneş çarpması nedeniyle acil servis başvuruları artış gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında kalmak, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Risk grubunda kimler var?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, yaptığı açıklamada çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin güneş çarpmasına karşı en hassas gruplar olduğunu vurguladı. “Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül olabilir” diyen Demir, sıvı kaybı ve mevcut hastalıkların tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.

Güneş çarpmasının belirtileri neler?

Demir, güneş çarpmasının vücut ısısının 40 dereceyi aşmasıyla başladığını ve şu belirtileri gösterebileceğini belirtti:
Halsizlik, kas krampları
Uyku hali, bilinç bulanıklığı
Huzursuzluk
Bilinç kaybı
Bu belirtiler görüldüğünde hızlıca müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatan Demir, “Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir” dedi.

Basit önlemler hayat kurtarabilir

Hafif vakalarda kişinin serin bir ortama geçip bol sıvı tüketmesi öneriliyor. Ancak ciddi durumlarda, zaman kaybetmeden hastaneye başvurulması şart. Demir, "Acilde hastaya buz uygulanıyor, ancak kalp hastalarında bu işlem kontrollü yapılmalı. Ateş düşürücüler etkili olmuyor" uyarısında bulundu.

Güneşten korunmada yapılan yanlışlara dikkat

Doç. Dr. Demir, şapka kullanımında da hatalara dikkat çekerek şunları söyledi:
Naylon veya ısıyı tutan şapkalar zararlıdır. Pamuklu ve keten şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapkayı ıslatabilirsiniz.”
Ayrıca, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, bu zaman diliminin en tehlikeli saatler olduğunu ifade etti.

İlaç kullananlar daha dikkatli olmalı

Özellikle idrar söktürücü ilaç kullananların ekstra dikkatli olması gerektiğini belirten Demir, “Bu ilaçlar su kaybını artırır. Güneşle birleşince vücutta ciddi sıvı kaybına neden olabilir” dedi.
Demir, sözlerini şu tavsiyelerle noktaladı:

Yüzünüzü yıkayın, baştan aşağı soğuk su dökün, bol su için. Bu gibi basit önlemler hayat kurtarabilir. Belirtiler başladığında iyileşmeyi beklemeyin, acil servise başvurun.”
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