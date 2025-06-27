https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/toki-kiralik-konut-dereye-giriyor-istanbulda-kiralar-dusecek-mi--1097378550.html

TOKİ kiralık konut dereye giriyor: İstanbul’da kiralar düşecek mi?

TOKİ kiralık konut dereye giriyor: İstanbul’da kiralar düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Kira fiyatları cep yakarken hükümet düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum, İstanbul’da TOKİ eliyle kiralık konut üretileceğini duyurdu. Peki proje kimleri... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T09:09+0300

2025-06-27T09:09+0300

2025-06-27T09:09+0300

yaşam

toki̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

kiralık

kiralık ev

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İstanbul’da kiralık konut bulmak her geçen gün zorlaşırken, fahiş kira artışları vatandaşın gündeminden düşmüyor. Hükümet, bu artışlara karşı yeni bir adım atıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da TOKİ eliyle kiralık konut üretileceğini açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek projeyle hem kentsel dönüşüme destek olunacak hem de kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenecek.Bakan Kurum, “İstanbul’da kiralık konut yapacağız. Böylece hem dönüşüm sürecindeki vatandaşların geçici barınma ihtiyacı karşılanacak hem de piyasadaki arz artırılarak kira baskısı hafifletilecek” dedi.Kiralık konut projesinin başvuru şartları ve kira bedellerine ilişkin detayların önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Gayrimenkul uzmanlarına göre, sosyal konutların belli bir kısmının kiralık olarak ayrılması, piyasadaki dengesizliği azaltabilir.En erken 3 yılGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, projeyle ilgili Milliyet'te yaptığı açıklamada "Kiralık daireyi verecekleri kişilerin sosyal imkanları, gelir düzeyleri mutlaka kontrol edilecektir. Yurt dışında buna benzer birçok uygulama var. Hanede yaşayacak nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak oda sayısı ve metrekare dikkate alınarak, kişilerin gelir seviyesine bakılarak bu model uygulanıyor. Çeşitli bölgelerde belediye evleri dediğimiz evler kapsamında bu tür taşınmazlar ihtiyaç sahiplerine kiraya veriliyor." dedi.Özelmacıklı "Kiralık konut hamlesi çok hızlı devreye alınacak bir düzenleme değil. Daha önce kurası alınan 250 bin konutun daha inşaatları başlamadı. Bu yıl sonunda yapılacak sayısı tam net olmasa da 250 bin 300 bin aralığında olacağını düşündüğümüz konutların bir kısmı belki kiralık olarak ayrılacaktır" değerlendirmesini yaparak bu tür bir projenin en erken 3 yılı bulacağı ön görüsünde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tokiden-9-ilde-643-konut-ve-232-is-yeri-satisi-60-ay-vade-pesin-alima-yuzde-20-indirim-firsati-1097315566.html

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Sputnik Türkiye

toki̇, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, kiralık, kiralık ev