https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-cinle-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1097374216.html
Trump: Çin'le ticaret anlaşması imzalandı
Trump: Çin'le ticaret anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin'le Çarşamba günü ticaretle ilgili bir anlaşma imzaladığını söyledi... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T00:11+0300
2025-06-27T00:11+0300
2025-06-27T00:11+0300
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çin
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e-ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
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ABD Başkanı Trump, Çin'le ticarete ilişkin bir anlaşmanın Çarşamba günü imzalandığını açıkladı.Beyaz Saray'da düzenlenen 'One Big Beautiful' (Tek Büyük Güzel) adlı etkinlikte konuşan Trump, Çin'le imzalanan anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Etkinlikte Trump, 4 Temmuz'a kadar Kongre'den geçmesini istediği bir kamu harcama yasasına da destek çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavitt-netanyahu-trumpla-gorusmek-istiyor-1097372819.html
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donald trump, çarşamba , çin, abd, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı
donald trump, çarşamba , çin, abd, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı
Trump: Çin'le ticaret anlaşması imzalandı
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin'le Çarşamba günü ticaretle ilgili bir anlaşma imzaladığını söyledi. Ancak Trump, anlaşmanın içeriği hakkında detay vermedi.
ABD Başkanı Trump, Çin'le ticarete ilişkin bir anlaşmanın Çarşamba günü imzalandığını açıkladı.
Beyaz Saray'da düzenlenen 'One Big Beautiful' (Tek Büyük Güzel) adlı etkinlikte konuşan Trump, Çin'le imzalanan anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Etkinlikte Trump, 4 Temmuz'a kadar Kongre'den geçmesini istediği bir kamu harcama yasasına da destek çağrısı yaptı.