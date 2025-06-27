https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-cinle-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1097374216.html

Trump: Çin'le ticaret anlaşması imzalandı

Trump: Çin'le ticaret anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin'le Çarşamba günü ticaretle ilgili bir anlaşma imzaladığını söyledi... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Trump, Çin'le ticarete ilişkin bir anlaşmanın Çarşamba günü imzalandığını açıkladı.Beyaz Saray'da düzenlenen 'One Big Beautiful' (Tek Büyük Güzel) adlı etkinlikte konuşan Trump, Çin'le imzalanan anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Etkinlikte Trump, 4 Temmuz'a kadar Kongre'den geçmesini istediği bir kamu harcama yasasına da destek çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavitt-netanyahu-trumpla-gorusmek-istiyor-1097372819.html

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