https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavitt-netanyahu-trumpla-gorusmek-istiyor-1097372819.html

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt: Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt: Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin 'yeniden bir çatışmanın içine sürüklenmesini istemediğini' söyledi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T22:40+0300

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Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bitmek bilmeyen savaşın içine çekmek istediği iddialarıyla ilgili soruya Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, şöyle konuştu:Leavitt, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının etkili olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili ise, "Şu ana kadar sahip olduğumuz istihbaratın tamamına baktığımızda, İranlılara, İran nükleer tesislerine yapılan bu saldırıların kesinlikle başarılı olduğu sonucuna varıyoruz." dedi.'Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor'Leavitt, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İran saldırısının ardından Beyaz Saray'da Başkan Trump'ı ziyaret etmek istediği bilgilerini doğruladı.Leavitt, "Başbakan (Netanyahu) Beyaz Saray'a gelip Başkan'la görüşmek ve Washington'a gelmekle ilgilendiğini belirtti." ifadesini kullandı.ABD Başkanı Trump'ın da bu ziyarete "çok açık" olduğunu belirten Leavitt, ancak bu görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

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