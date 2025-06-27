https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tff-kararini-verdi-a-milli-takimda-montella-devam-edecek-mi-1097398025.html

TFF kararını verdi: A Milli Takım'da Montella devam edecek mi?

TFF kararını verdi: A Milli Takım'da Montella devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla sözleşme yenileme kararı aldı. Yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T17:13+0300

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spor

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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.2023 Eylül ayından bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamla anlaşma sağlandı. TFF, yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.Tören, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Basına yansıyan bilgilere göre Montella’nın mevcut sözleşmesi iki yıl daha uzatılarak Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.

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