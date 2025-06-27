https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tff-kararini-verdi-a-milli-takimda-montella-devam-edecek-mi-1097398025.html
TFF kararını verdi: A Milli Takım'da Montella devam edecek mi?
TFF kararını verdi: A Milli Takım'da Montella devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla sözleşme yenileme kararı aldı. Yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:13+0300
2025-06-27T17:13+0300
2025-06-27T17:13+0300
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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.2023 Eylül ayından bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamla anlaşma sağlandı. TFF, yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.Tören, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Basına yansıyan bilgilere göre Montella’nın mevcut sözleşmesi iki yıl daha uzatılarak Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/a-milli-takimi-abd-karsisinda-goz-doldurdu-2-1-1096867051.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, milli takım, a milli futbol takımı, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, vincenzo montella
TFF kararını verdi: A Milli Takım'da Montella devam edecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla sözleşme yenileme kararı aldı. Yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te imza töreni düzenlenecek. Montella’nın sözleşmesinin 2026 Temmuz’a kadar uzatılacağı bildirildi.
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
2023 Eylül ayından bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamla anlaşma sağlandı. TFF, yeni sözleşme için 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.
Tören, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Basına yansıyan bilgilere göre Montella’nın mevcut sözleşmesi iki yıl daha uzatılarak Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.